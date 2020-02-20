BAKA’dan ‘Hayallerimiz Uçuşa Geçiyor Projesi’ne destek

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından, 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek programı kapsamında desteklenmesine karar verilen Antalya Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yararlanıcısı olduğu ‘Hayallerimiz Uçuşa Geçiyor’ isimli projenin sözleşmesi imzalandı. Törene BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, Aksu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muammer Türkoğlu, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Haldun Çevik ile BAKA Hukuk Müşaviri Hilal Ceylan katıldı.Sözleşmenin imzalanmasının ardından uygulamasına başlanacak ‘Hayallerimiz Uçuşa Geçiyor’ isimli proje ile Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının kokpitine profesyonel uçuş simülatörü kazandırılacak. Projede, ilk aşamada 100 öğrenci, 40 yetişkin ve 40 genç olmak üzere toplam 180 kişiye eğitim verilerek mesleki eğitimde kalitenin artmasının sağlanması hedefleniyor.