7 Bine Yakın Öğrenci Tercihini SDÜ'den Yana Kullandı



6 Fakülte 1 Yüksekokulumuz Yüzde 100 Doluluk Oranını Yakaladı

“Ailemize Katılanlara Teşekkür Ediyorum”

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre bu yıl Üniversitemizin lisans kontenjanları yüzde 75,45, ön lisans kontenjanları ise yüzde 99,17 oranında doldu. Süleyman Demirel Üniversitesinin genel doluluk oranı da yüzde 81,71 oldu.2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemizin lisans programları yüzde 75,45 doluluk oranına ulaştı. Bu yıl lisans programları için ayrılan 5 bin 706 kişilik kontenjana 4 bin 305 öğrenci yerleşti. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan birimlerimiz ise şöyle; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Eğitim, Sağlık Bilimleri, ve Sivil Havacılık Yüksekokulu.Üniversitemiz Ön Lisans Programlarının Tamamında Yüzde 99,17 Doluluk Oranına UlaştıAdalet, Atayalvaç, Isparta Sağlık Hizmetleri ve Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yer alan programların toplamında yüzde 99,17 doluluk oranına ulaşıldı.Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ülkemizin yarınları olan kıymetli gençlerimiz, yaşamınızın önemli bir dönemini oluşturacak üniversite hayatına hoş geldiniz. Sizleri yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Süleyman Demirel Üniversitesini tercih ederek ailemize katılanlara da teşekkür ediyorum.”