Denizlerdeki av yasağı, 1 Eylül tarihi itibariyle sona erdi. Yasağın bitmesiyle aylardır hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, bu saatten itibaren ‘Vira Bismillah’ diyerek Karadeniz’in hırçın sularına açılırken, aileleri de denize açılmadan önce yakınları yalnız bırakmadı



Ordulu balıkçılar, yasağın kalkması ile birlikte Karadeniz sularına açılarak avlanmaya başladı.



Yaklaşık 4 buçuk aylık hasretin ardından ağlarını ören, teknelerinin bütün bakımlarını tamamlayan balıkçılar, sezonun bereketli geçmesini temenni etti.



“Balıkçı arkadaşlar yoğun hamsi kütlelerine rastlıyorlar”

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, 5 Ağustos tarihinden itibaren Batı Karadeniz’de palamut balığının gözükmeye başladığını ve bu durumun kendilerini sevindirdiğini söyledi. Palamut balığının bu sezonda da bol göründüğünü ifade eden Karadeniz, “Hamsi sezonu için şuan erken ama balıkçı arkadaşlar iri ve yoğun hamsi kütlelerine rastlıyorlar. İnşallah iyi olacağını düşünüyorum. Herkes bu süreçte fedakarlık gösteriyor. Herkes evinden 6 ay kadar bir süre ayrılıyor. Bu sürede eşler de çok fedakarlıklar gösteriyorlar” diye konuştu.



Çocuklarını denize gönderen Necla Karadeniz isimli balıkçı annesi de tüm balıkçılara bol kazançlar dileyerek sezonun hayırlı olmasını temenni etti.



"Balık çeşidi bu sene bol olacak"

Serkan Karadeniz isimli balıkçı teknesi sahibi de, “Hazırlıklarımızı yaptık, bugündeniz çıktık. Bereketli bir akşamdı, istavrit balığı vardı. İnşallah sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor. Hamsi ve istavrit var, numuneleri denizde görünüyor. Palamut az gibi görünüyor ama benim tahminin palamut da var. Balık çeşidi bu sene bol olacak. Güzel istavrit var, şuanda bir ağ attık ve yaklaşık 250 kasa balık aldık” ifadelerine yer verdi.



Tek ağda yaklaşık 4 ton istavrit avlandı

15 Nisan tarihinde başlayan ve bu gece itibarıyla sona eren avlanma yasağı sonrası ağlara takılan ilk balık ise istavrit oldu



Gece saatlerinde Ordu sınırlarında açılan balıkçıların yüzü istavrit balığı ile güldü. Kışlaönü Balıkçı Barınağı’ndan açılan balıkçı teknesi, denize attığı tek ağda yaklaşık 4 tona karşılık gelen 250 kasa civarında istavrit yakaladı.





Sezonun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Balıkçılar gece yarısı 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağlarını suya attı.



Saatler sonra avdan dönen balıkçılar Gürpınar Balık Hali'ne geldi. Teknelerin dönüşüyle birlikte Gürpınar Balık Hali'nde de hareketlilik yaşandı. Kasalarla hale alınan balıklar mezat usulü satışa çıkarıldı.



15 Nisan 2021 yılında gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. Bugün saatler 00.00'ı gösterdiğinde yasak kalktı. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül itibarıyla açıldı. Balıkçılar her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Vira Bismillah' diyerek yola çıktı. Gürpınar Balık Hali'nde ise, yeni sezon hareketliliği yaşandı. İlerleyen saatlerde avlarını tamamlayan balıkçılar hale geldi. Tezgahta balıkları satacak olanlarsa halin yolunu tuttu. Gözlerine kestirdikleri balıklar için pazarlık yapan balıkçılar zaman zaman mezatlardan balıklarını alarak arabalarına kasaları taşıdılar.



“İLERLEYEN GÜNLERDE FİYATLAR DÜŞECEKTİR"

Gürpınar Balık Hali'nde komisyonculuk yapan Volkan Çimen “Tabii ilk ağlar sayılır, istavritin kilosu 15,20,25 lirayı bulabilir. İlerleyen günlerde fiyatlar kesinlikle düşecektir. bu ilk gün yani bununla bütün sezonu kıyaslamak yanlış olacak. İki günlük veya bir haftalık süre bazında daha net ortaya çıkacaktır yani. Tekir için fiyatlar değişken oluyor. Geçen sene yani 40 lirayla 60,70,80 liraya kadar çıkmıştı. Bazı günler 30 liraya kadar düşebiliyordu" diye konuştu.



“İSTAVRİT TEZGAHTA 50-60 LİRAYI BULABİLİR"

Balıkçı Hakan Görmüş “Bu sezon ilk çekilen ağlarda istavrit var, mezgit çok az tekir balığı var. Şu anda başlangıç olarak çoğunlukla istavrit tutuldu. Tekir balığı geldi, çinekop yok. Lüfer şu an gözükmüyor ama bu 10 günlük süreçte netleştirebiliriz bunu. İstavrit 20,25 lira civarında burada satışı var şu anda. Balıkçıların ve reislerin söylediğine göre bir öngörü olarak bu sene palamut zayıf olacak. Hamsi, istavrit, barbun, tekir bu ürünler mevcut. İstavritin bugünkü fiyatı burada 25-30 lira civarında Balık Hali'nden çıkışı var. Tezgahlarda bu 50-60 liraya kadar çıkabilir. Çünkü üzerlerine maliyetleri biniyor, işçilikler biniyor. Tekir şu anda burada 50 lira 60 lira. Tezgahlarda 80-90 liraya kadar çıkabilir" dedi.



Marmara Denizi'nde balıkçılar aylar sonra ilk ağlarını çekti

2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılmasının ardından "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar ilk ağlarını çekti. 4.5 ay sonra çekilen ilk ağdan yaklaşık, 15 kasa barbun, istavrit ve sardalya balığı çıktı.



2021 yılının Nisan ayında gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 1 Eylül itibariyle yasak kalktı.

Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda da bir süredir balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarına 31 Ağustos'un öğle saatlerinde başladı. A



kşam saatlerinde Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda İstanbul Valiliği ve İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından açılış töreni ile sezon açıldı. Elmas Kardeşler isimli av gemisi Marmara Denizi'ne açıldı. Gemiye Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Karaca, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz binerek açıldı.



Gemi tayfası vira Bismillah diyerek denize ağ attı. 4.5 ay sonra ilk ağlar 'Haydi hop' diyerek çekildi. İlk ağdan yaklaşık, 15 kasa barbun, istavrit ve sardalya balığı çıktı.



Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, bugün itibariyle Karadeniz, Marmara ve Ege'de avlanmaya devam edecek. Akdeniz'de ise balıkçılar, 15 Eylül itibaren Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibariyle sona erecek.



“SEZONUN AÇILIŞI ŞEREFİNE AĞ ATTIK"

Gemide görevli balıkçı Ali Rıza Işık “İlk molamız, ağı çekerken biraz zorlandık ama bazen böyle aksilikler de olabiliyor. Ama gayet normal yani bunlar. Bundan daha kötüsü de oluyor. Çok rahatı da oluyor ama şu anda iyi bence çıkan balık. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Yani ilk ağa göre normal. Çünkü şu anda palamut zamanı aslında yani biz burada sezonun açılışı diye sezonun şerefine bir ağ attık. Buna da şükür diyelim. Kilo olarak söyleyemem ama aşağı yukarı on on beş kasa balık var" dedi.



“MÜSİLAJIN BALIKLARA OLUMSUZ BİR ETKİSİ OLMADI"

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay “Önemli bir gün. 1 Eylül itibariyle saat 00.00'da balık avcılığımız başlıyor. Yapılan gözlemler ve ön deneme avcılıklar son derece bereketli olduğunu gösteriyor denizlerimizin. endişeyle ve şüpheyle yaklaştık ama bu müsilajın Marmara'da özellikle balığa büyük balık türlerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını gözlemledik. Yani yaz boyunca Marmara'da balık çoktu. Diğer dip canlılarına olan etkileri farklı ama balığa çok olumsuz bir etkisi olmadı. Bazı bölgelerde müsilaj var. Dipte var. Dibe çöktü bunları biliyoruz. Lakin eskiden de vardı.. Yani bu sadece geçtiğimiz 2021'in problemi değil. 2008'de de müsilaj vardı. Yine başka denizlerde de farklı denizlerde de olabiliyor" diye konuştu.



“BU SENE BALIĞIN BEREKETLİ OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Geminin kaptanı ve reisi Davut Toker “Deneme amacıyla ağ attık. Aramadan, incelemeden attık bu ağı çektiğimiz balık yeterli ona rağmen. Bu sene denizin bereketli olacağını tahmin ediyoruz" dedi.



Tekirdağlı balıkçılar, törenle avlanmaya uğurlandı

Tekirdağ'da balıkçılar denizlerlerde yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte, düzenlenen törenle ağlarını atmak üzere denize açıldı.



Balıkçı teknesi kaptanı Şeref Göymen, bu sene ümitli olduklarını ifade ederek, “Çinekop ve hamsinin bol olacağını umut ediyoruz. Şimdi denize açılacağız. Ama şuan hava biraz rüzgarlı ve deniz dalgalı olduğu için, Tekirdağ açıklarında avlanacağız.



Sanırım istavrit yakalayabiliriz, burada palamut biraz az gözüküyor. Karadeniz’e gidecektik ama hava durumları bir 10 esecek gibi duruyor.



Artık hava normale döndüğünde Karadeniz’e açılacağız. Geçen yılbaşından sonra av sezonunu bitirdik.



Bu sene inşallah müsilaj yoktur yani şu an yok gibi görünüyor. Ama tabi ağlarımızı attıktan sonra net olarak anlayacağız” diye konuştu,