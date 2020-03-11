Bölgenin Tarımsal Üretiminde Stratejik Projenin Geliştirilmesi İçin Mutabakat Sağlandı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Güdümlü Proje Desteği hazırlık sürecinde; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
(ISUBÜ), Isparta Ticaret ve Sanayi Odası
(ITSO) ve Isparta Ticaret Borsası
(ITB) ortaklığında hazırlanması planlanan “Tarımsal İnovasyon ve Teknoloji Geliştirme Merkezi
” projesinin mutabakat metnini imzalamak üzere ISUBÜ Rektörlüğü’nde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya ISUBÜ Rektörü
Prof. Dr. İbrahim DİLER, ITSO Başkanı
Mustafa TUTAR, ITB Başkanı
Ahmet ADAR ve BAKA Genel Sekreteri
Volkan GÜLER, ISUBÜ Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Öğretim Üyeleri
ve ilgili kurumların çalışanları katıldı.
Açılış konuşmasında projenin amaçları ve hedefleri hakkında bilgi veren ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. DİLER
, “Amacımız, tarımsal faaliyetlerde verimliliği artırıcı, maliyetleri düşürücü, kaliteli, sürdürülebilir üretime hizmet edecek, dijital teknolojileri de tarım sektörüne
adapte edip teknolojik gelişmelerin sahada uygulamalarının gerçekleştirileceği altyapılara sahip bir merkez kurmak. Hedefimiz ise Bölgemiz için tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara etkin çözümler sunup akıllı uygulamaların sahada kullanımının yaygınlaştırılması ile tarım sektörünün sağlıklı gelişimine
, daha verimli ve rekabetçi olmasına katkı sağlamak. Bu amaçla teknolojik gelişmelerin tarım sektörüne entegrasyonunu hızlandırıcı, disiplinler arası etkileşime
olanak sağlayacak alt yapıyı kurmayı hedefliyoruz. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımızın desteği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Isparta Ticaret Borsamızın
ortaklığında böyle bir araştırma ve uygulama merkezini açmayı hedefliyoruz” dedi. ‘DİJİTALLEŞME ve DİJİTAL ÇAĞIN KAZANIMLARININ TARIM SEKTÖRÜNE AKTARILMASI’
Batı Akdeniz’in tıbbi ve aromatik bitkiler sektörü
ürünleri başta olmak üzere tarım sektöründe önemli bir konuma sahip olduğuna, küresel ısınma ve hızla artan dünya nüfusu karşısında
tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliğin yakalanmasının
gerekliliğine dikkat çeken BAKA Genel Sekreteri Volkan GÜLER
, şöyle devam etti:
“Özellikle dijitalleşme, dijital çağın elde ettiği kazanımların tarım sektörüne aktarılması çok önemli,
geç kalmamamız lazım. Üniversitemiz, oda ve borsalarımız ile birlikte bir çalışma yapmayı arzu ettik ve TR61 Bölgesi olarak biz tarımda çağ atlama sürecini kaçırmak istemediğimizi beyan etmiş olduk
. Bu anlamda Tarımsal İnovasyon ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah niyet hayır akıbet hayır diye ümit ediyorum. Süreçlerin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine bölgemize ve ülkemize
hayırlı olacağına inanıyorum.”ITSO Başkanı Mustafa TUTAR
ise, “‘Tarım 4.0’ uygulamasını dikkate alıp projeyi uygulamaya geçirirsek üyelerimize çok faydası olacağını düşünüyorum. Lavanta ve gül gibi özelliklerimizi daha da çeşitlendirerek tıbbi aromatik bitkiler üretimini daha da teknolojik hale getirerek
Isparta’daki tarımı bir adım öne nasıl götürürüz düşüncesi ile bu projeye ortak olmak istedik. Ispartamız’a ciddi bir kazanım olacak” dedi. ITB Başkanı Ahmet ADAR
da, “Borsa olarak sloganımız ‘Tarımla Sanayileşen Isparta’. Tarımla sanayileşen Isparta'da
bu projeyi destekliyoruz, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye ifade etti.TEKNOLOJİK LABORATUVARLAR, İSTASYONLAR
Proje kapsamında kurulması planlanan Merkezde, tarımsal alanlardan anlık veri toplayan istasyonlar, bu verilerin takibinin yapılacağı,
etkin ve hızlı bir şekilde işlenerek çiftçinin anında durumdan haberdar edileceği
veri merkezi ve yedi farklı tarımsal teknoloji laboratuvarı
yer alacak. Ayrıca, proje kapsamında tarım teknolojileri proje pazarı organizasyonu ile gençlere yönelik uygulamalı tarım teknolojileri eğitimleri
gerçekleştirilecek.
Proje hazırlıklarının 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması ve destek sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 24 ay içerisinde Merkezin faaliyete geçmesi hedefleniyor. (10.03.2020)