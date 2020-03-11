Bölgenin Tarımsal Üretiminde Stratejik Projenin Geliştirilmesi İçin Mutabakat Sağlandı

‘DİJİTALLEŞME ve DİJİTAL ÇAĞIN KAZANIMLARININ TARIM SEKTÖRÜNE AKTARILMASI’

TEKNOLOJİK LABORATUVARLAR, İSTASYONLAR

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Güdümlü Proje Desteği hazırlık sürecinde;(ISUBÜ),(ITSO) ve(ITB) ortaklığında hazırlanması planlanan “” projesinin mutabakat metnini imzalamak üzere ISUBÜ Rektörlüğü’nde toplantı gerçekleştirildi. ToplantıyaProf. Dr. İbrahim DİLER,Mustafa TUTAR,Ahmet ADAR veVolkan GÜLER,ve ilgili kurumların çalışanları katıldı.Açılış konuşmasında projenin amaçları ve hedefleri hakkında bilgi veren, “Amacımız, tarımsal faaliyetlerdeadapte edip teknolojik gelişmelerin sahada uygulamalarının gerçekleştirileceği altyapılara sahip bir merkez kurmak. Hedefimiz ise Bölgemiz için tarım sektöründe karşılaşılan, daha verimli ve rekabetçi olmasına katkı sağlamak. Bu amaçlaolanak sağlayacak alt yapıyı kurmayı hedefliyoruz.ortaklığında böyle bir araştırma ve uygulama merkezini açmayı hedefliyoruz” dedi.Batı Akdeniz’inürünleri başta olmak üzere tarım sektöründe önemli bir konuma sahip olduğuna,tarımsal üretimdegerekliliğine dikkat çeken, şöyle devam etti:“Özelliklegeç kalmamamız lazım. Üniversitemiz, oda ve borsalarımız ile birlikte bir çalışma yapmayı arzu ettik ve TR61 Bölgesi olarak biz. Bu anlamda Tarımsal İnovasyon ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah niyet hayır akıbet hayır diye ümit ediyorum.hayırlı olacağına inanıyorum.”ise, “‘Tarım 4.0’ uygulamasını dikkate alıp projeyi uygulamaya geçirirsek üyelerimize çok faydası olacağını düşünüyorum.Isparta’daki tarımı bir adım öne nasıl götürürüz düşüncesi ile bu projeye ortak olmak istedik. Ispartamız’a ciddi bir kazanım olacak” dedi.da, “Borsa olarak sloganımızbu projeyi destekliyoruz, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye ifade etti.Proje kapsamında kurulması planlanan Merkezde, tarımsal alanlardanetkin ve hızlı bir şekilde işlenerekveri merkezi veyer alacak. Ayrıca, proje kapsamında tarım teknolojilerigerçekleştirilecek.Proje hazırlıklarının 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması ve destek sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 24 ay içerisinde Merkezin faaliyete geçmesi hedefleniyor. (10.03.2020)