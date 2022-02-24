

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI AMAN DİKKAT!



Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor... emniyet siber dolandırıcılara karşı SMS ve internet üzerindeki dolandırıcılara karşı uyardı...



Kullanmış olduğunuz hesaplarınızda telif hakkı ihlali yaptığınıza dair platform yöneticilerinden geliyormuş gibi gözüken e-posta ve SMS’lere DİKKAT!

Telif Hakkı İhlali Dolandırıcılığı

• Siberay •

#SİBERAYUyarıyor

#SİBERAY



TELİF HAKKI İHLALİ ADI ALTINDA

DOLANDIRICILIK

Kullanmakta olduğunuz sosyal medya hesabınıza ilişkin "telif hakkı ihlali",

“güvenlik şartlarının ihlal edilmesi" türünde e-posta ya da SMS almanız durumunda itibar etmeyin, gönderilen linke tıklamayın. Bu tür linkler, zararlı yazılım yükleme ya da kişisel verileri ele geçirme amaçlı olabilir.



