Erdoğan'dan elektrik faturası açıklaması! Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İndirimli tarife ve birim fiyatlar üzerinde vatandaşımızın lehine olacak düzenleme üzerinde çalışılıyor. Esnaflar için de indirimli tarife söz konusu. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz" dedi.

ELEKTRİKTE İNDİRİMLİ TARİFE 1 MART'TA BAŞLIYOR

KDV İNDİRİMİ DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

HAL YASASI İÇİN BAZI ADIMLARIN ATILMASI GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyet’i ziyareti sonrası Senegal yolculuğu sırasında aralarında Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in de aralarında olduğu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.Elektrik faturalarındaki düzenlemeye ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,dedi.Gıda fiyatlarında gerçekleşen KDV indirimleri ile ilgili olarak,diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüketiciye yönelik üzerinde çalışılan dört adet düzenleme olduğunu söyledi.İlk olarak Afrika ziyaretine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu, dört ay gibi kısa bir süre içerisinde Afrika’ya gerçekleştirdiğimiz ikinci turumuz. Böylece kıta ile bin yıldır kadim bağları bulunan Türkiye’nin, Afrika’nın kader ortağı olduğunu gösteriyoruz. Ziyaretlerimiz, Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nde aldığımız kararların takibini sahada yapmamıza da imkân tanıyor. Afrika ile güçlenen ilişkilerimizin olumlu yansımalarını özellikle, ticaret ve yatırım rakamlarında görüyoruz. Senegal ile ticaretimiz, salgına rağmen 2021 senesinde yüzde 42 artışla 540 milyon dolara çıktı. Aynı şekilde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile ticaretimizi salgın öncesine göre ikiye katladık. Müteahhitlik şirketlerimiz Afrika genelinde toplam değeri 78 milyar dolara varan 1.700 projeye imza attı. Kıta çapındaki yatırımlarımızın tutarı 6 milyar doları aştı. Kıtayla toplam ticaretimiz 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesindeyken, 2021 yılında 35 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın önümüzdeki dönemde önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara çıkacağına inanıyorum. Ziyaretler sırasında belirlenen ortak hedefler ışığında başta ekonomik ilişkilerimiz olmak üzere üç ülkeyle de iş birliğimizin ivme kazanmasını temenni ediyorum. Ziyaretlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Afrikalı liderlerin Türkiye’ye yönelik yaklaşımları günden güne daha olumlu bir hal alıyor.diyorlar. Aslında tarih yeniden tekerrür etti. Nasıl tekerrür etti? Ecdadımız buralara geldiği zaman sömürge mantığıyla, anlayışıyla gelmedi. Tam aksine buraları inşa ve ihya etmek üzere geldi. Şimdi biz de inşa ve ihya etmek üzere geliyoruz. Kimlerle? İş adamlarımızla beraber. İş adamlarımıza diyoruz kiSağ olsun iş adamlarımız da bu anlayışla işlerine devam ediyorlar. Gerçekten iş adamlarımız da buralarda çok ciddi alın teri döküyorlar; hem kazandırıyorlar hem de kazanıyorlar. Bu bizi de mutlu ediyor. Çünkü eseri görüyoruz. Bu eserlerle beraber o ülkelerin Türkiye’ye karşı bakışları daha olumlu hale geliyor.Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.Bu yolla enflasyona da aslında önden bir yükleme yapılıyordu. Yine yüksek fiyatlarla alakalı kurulumuz şikâyet ya da denetimler sonucu herhangi bir tespiti olması durumunda gerekli cezaları kesiyor ve bunların tahsili sağlanıyor. Aynı şekilde stokçuluğa yönelik tespitlerde de gerekli müeyyideler uygulanıyor. Serbest piyasa ekonomisinin sağladığı alanların suiistimaline, vatandaşımızın aldatılmasına ve hakkının yenmesine asla müsaade etmeyiz.Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız büyük illerin büyük hallerinin çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Burada hem Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hem de Ticaret Bakanlığımızın denetim elemanları var. Ürünlerin halden çıkışından markete ulaştığı fiyata, kamyonların taşıdıkları miktara kadar bir denetim söz konusu. Halleri tam anlamıyla kayıt altına almak istiyoruz. Çıkacak olan düzenlemeyle hem hal içerisindeki yönetimin regüle edilmesini hem oraya üreticilerin girmesini sağlayacağız.