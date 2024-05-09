"‘Hayatla Yarışılmaz’: Trafik Haftası'nda Isparta'da Bilinçlendirme Etkinliği"

Her yıl Mayıs ayında düzenlenen Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında, bu yılın sloganı "Hayatla Yarışılmaz" olarak belirlendi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen etkinliklerden biri de Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Isparta'daki etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleriyle birlikte Isparta İtfaiyesi stant açarak ziyaretçilere trafik güvenliği konusunda bilgi verdi. Vali Aydın Baruş'un da katıldığı etkinlikte öğrencilerle trafik güvenliği üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

Vali Baruş, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, trafik kurallarının önemine vurgu yaparak, "Trafik bizim ulaşımımız için var ama kurallara uyduğumuz müddetçe var. Kurallara uymazsak maalesef bir gün biz de hayatımızı kaybedebiliriz." dedi. Baruş, özellikle sürat sınırlarına uymanın önemine değinerek, "Ne kadar çok süratli gidersek, kaza yaptığımızda hayatta kalma şansımız o kadar azalır." şeklinde uyardı.

Trafik Haftası etkinlikleri, trafik güvenliği ve kurallarına dikkat çekerek, bilinçli sürücülük ve yayalar arasında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.