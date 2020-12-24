GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta Emniyet Müdürlüğü duyurdu Silah Ruhsatları yeni düzenleme

Isparta Emniyet Müdürlüğü duyurdu Silah Ruhsatları yeni düzenleme
ISPARTA
163 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

6136 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen silah ruhsatları (Tabanca vs.) ve 2521 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen yivli/yivsiz tüfek ruhsatları bugüne kadar vatandaşlarımızın ikametinin bulunduğu yerden sorumlu kolluk kuvvetince düzenlenmekteydi.
Bahse konu silah ve tüfek ruhsatları Türkiye genelinde aktif hale getirilen Ateşli Silahlar Projesi (ASİP) kapsamında, 24 Aralık 2020 tarihi itibariyle Isparta il ve ilçelerimizde uygulamaya başlanacağından; silah ruhsatı talebinde bulunan vatandaşlarımızın müracaatları yine ikametinin bulunduğu yerden sorumlu kolluk kuvvetince kabul edilerek, Valilik/Kaymakamlık Makamının onayından sonra, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne iletilecek ve yeni tip ruhsatlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenerek vatandaşın ikamet adresine PTT aracılığı ile gönderilecek, vatandaşlarımızın yeni tip ruhsatlarını teslim almak için İl Emniyet Müdürlüğüne gelmesine gerek kalmayacaktır. 
Ayrıca silah ruhsat müracaatı kapsamında istenen belgelerin yanında MERNİS Sisteminde (Yeni Kimlik Kartı) biyometrik fotoğrafı bulunmayanların kesinlikle biyometrik fotoğraf ve ilgili bankalardan gişeden kart ücretinin (60 TL) yatırılarak alacakları makbuz ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Uygulama 24 Aralık 2020 tarihi itibariyle İlimizde başlayacaktır. Silah Ruhsat İşlemleri ile ilgili bilgi ve örnek dilekçelere www.ısparta.pol.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. 



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA EN UYGUN FİAT UYGUN AVM'DE
Isparta'daki dağcılarımız Sarıkamış şehitleri için tırmandı
Isparta Emniyet Müdürlüğü duyurdu Silah Ruhsatları yeni düzenleme
Eğirdir Yeni Hastane Binasına Kavuşuyor
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE YENİ YIL FIRSATLARI ŞOK İNDİRİMLER
ISPARTA'DA KOM'DAN DEV OPERASYON! GEÇİT YOK!
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI VİDEO HABER
Kısa çalışma ödeneği ile ilgili önemli karar!
ISPARTA'DAKİ PAZAR YERLERİ ARTIK... GENELGE YANINLANDI
ISPARTA'DA YILBAŞI İÇİN YENİ GENELGE
Yeni haber: TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı! İşte o rakam
ISPARTA ARALIKSIZ DENETİM ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON!
Isparta'da Mezbaha Denetimleri Devam Ediyor
AUTOEXPER ISPARTA ŞUBESİ HİZMETİNİZDE
Son Dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni COVİD-19 genelgesi
TÜRKER AVM SANAL MARKET AÇILDI TÜRKER KAPINIZA GELİYOR!
COVİD-19 İÇİN YILBAŞI UYARISI ''SAKIN YAPMAYIN!''
ISPARTA'DA PAKETTE BALIK SİPARİŞİ GÖZDE BALIK'TA
81 ile yeni genelge gönderildi! Kime ne kadar ödenecek?
Isparta'da sağlıklı ve kaliteli et için denetim yapılıyor!
Isparta SDÜ mezunu Astsubay Ömer Ali Çelik şehit oldu
​Gelenekten Geleceğe… İnşaat Mühendisleri Odası 66 Yaşında!
56 SAATLİK KISITLAMA BAŞLADI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN EK GENELGE
Isparta Ticaret Odası: ​Yapılandırın Kazançlı Çıkın!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA PIRLANTAISPARTA aksesuarISPARTA AKTARISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta SDÜ mezunu Astsubay Ömer Ali Çelik şehit olduIsparta SDÜ mezunu Astsubay Ömer Ali Çelik şehit oldu19 Aralık 2020
UZMANLAR UYARDI DEMPEMDEN DAHA BÜYÜK TEHLİKE...UZMANLAR UYARDI DEMPEMDEN DAHA BÜYÜK TEHLİKE...18 Aralık 2020
ISPARTA'DA KUMAR OPERASYONUISPARTA'DA KUMAR OPERASYONU18 Aralık 2020
Isparta Ticaret Odası: ​Yapılandırın Kazançlı Çıkın!Isparta Ticaret Odası: ​Yapılandırın Kazançlı Çıkın!18 Aralık 2020
56 SAATLİK KISITLAMA BAŞLADI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN EK GENELGE56 SAATLİK KISITLAMA BAŞLADI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN EK GENELGE18 Aralık 2020
Yamaç Paraşütçülerinin Yeni Gözdesi DavrazYamaç Paraşütçülerinin Yeni Gözdesi Davraz18 Aralık 2020
ISPARTA DEFTERDARLIĞI DUYURDU! SON GÜN 31 ARALIKISPARTA DEFTERDARLIĞI DUYURDU! SON GÜN 31 ARALIK18 Aralık 2020
​Gelenekten Geleceğe… İnşaat Mühendisleri Odası 66 Yaşında!​Gelenekten Geleceğe… İnşaat Mühendisleri Odası 66 Yaşında!18 Aralık 2020
Antalya’da Yapılandırmaya Başvuru Sayısı 230 Bini GeçtiAntalya’da Yapılandırmaya Başvuru Sayısı 230 Bini Geçti18 Aralık 2020
Isparta'da sağlıklı ve kaliteli et için denetim yapılıyor!Isparta'da sağlıklı ve kaliteli et için denetim yapılıyor!19 Aralık 2020
​Eğirdir’de Cadde ve Sokaklar Gece Dezenfekte Ediliyor​Eğirdir’de Cadde ve Sokaklar Gece Dezenfekte Ediliyor18 Aralık 2020
E-Ticaret, Yılın Son Alışveriş Festivali'ne HazırlanıyorE-Ticaret, Yılın Son Alışveriş Festivali'ne Hazırlanıyor18 Aralık 2020
​EĞİRDİR’DE ZABITA KORONAVİRÜS DENETİMLERİNİ ARTIRDI​EĞİRDİR’DE ZABITA KORONAVİRÜS DENETİMLERİNİ ARTIRDI18 Aralık 2020
Son Dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni COVİD-19 genelgesiSon Dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni COVİD-19 genelgesi21 Aralık 2020
ISPARTA AUTOEXPER OTO EKSPERTİZ AÇILDIISPARTA AUTOEXPER OTO EKSPERTİZ AÇILDI20 Aralık 2020
ISPARTA'DA PAKETTE BALIK SİPARİŞİ GÖZDE BALIK'TAISPARTA'DA PAKETTE BALIK SİPARİŞİ GÖZDE BALIK'TA18 Aralık 2020
COVİD-19 İÇİN YILBAŞI UYARISI ''SAKIN YAPMAYIN!''COVİD-19 İÇİN YILBAŞI UYARISI ''SAKIN YAPMAYIN!''21 Aralık 2020
TÜRKER AVM SANAL MARKET AÇILDI TÜRKER KAPINIZA GELİYOR!TÜRKER AVM SANAL MARKET AÇILDI TÜRKER KAPINIZA GELİYOR!21 Aralık 2020
81 ile yeni genelge gönderildi! Kime ne kadar ödenecek?81 ile yeni genelge gönderildi! Kime ne kadar ödenecek?20 Aralık 2020
ISPARTA'DAKİ PAZAR YERLERİ ARTIK... GENELGE YANINLANDIISPARTA'DAKİ PAZAR YERLERİ ARTIK... GENELGE YANINLANDI22 Aralık 2020