ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



6136 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen silah ruhsatları (Tabanca vs.) ve 2521 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen yivli/yivsiz tüfek ruhsatları bugüne kadar vatandaşlarımızın ikametinin bulunduğu yerden sorumlu kolluk kuvvetince düzenlenmekteydi.

Bahse konu silah ve tüfek ruhsatları Türkiye genelinde aktif hale getirilen Ateşli Silahlar Projesi (ASİP) kapsamında, 24 Aralık 2020 tarihi itibariyle Isparta il ve ilçelerimizde uygulamaya başlanacağından; silah ruhsatı talebinde bulunan vatandaşlarımızın müracaatları yine ikametinin bulunduğu yerden sorumlu kolluk kuvvetince kabul edilerek, Valilik/Kaymakamlık Makamının onayından sonra, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne iletilecek ve yeni tip ruhsatlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenerek vatandaşın ikamet adresine PTT aracılığı ile gönderilecek, vatandaşlarımızın yeni tip ruhsatlarını teslim almak için İl Emniyet Müdürlüğüne gelmesine gerek kalmayacaktır.

Ayrıca silah ruhsat müracaatı kapsamında istenen belgelerin yanında MERNİS Sisteminde (Yeni Kimlik Kartı) biyometrik fotoğrafı bulunmayanların kesinlikle biyometrik fotoğraf ve ilgili bankalardan gişeden kart ücretinin (60 TL) yatırılarak alacakları makbuz ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Uygulama 24 Aralık 2020 tarihi itibariyle İlimizde başlayacaktır. Silah Ruhsat İşlemleri ile ilgili bilgi ve örnek dilekçelere www.ısparta.pol.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.







Kamuoyuna saygıyla duyurulur.