Vali Ömer Seymenoğlu, yapımı tamamlanmak üzere olan Eğirdir Devlet Hastanesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. İçerisinde Toplum Sağlığı Merkezi, 112 İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü de barındıracak olan Eğirdir Devlet Hastanesi hakkında Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik’ten ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Seymenoğlu, Eğirdir’in yanı sıra bölge halkına da hizmet verecek olan hastanenin çok faydalı bir yatırım olduğunu ve pandemi süresince sağlık çalışanlarının gücüne güç katacağını söyleyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.Bünyesinde 4 ameliyathane, 8 yoğun bakım yatağı, 5 diş ünitesi, 30 poliklinik odası, tomografi odası, röntgen odası, 12 diyaliz ünitesi ve fizik tedavi bölümü bulunduran Eğirdir Devlet Hastanesinin 21 bin 600 metrekare kapalı alanı, 50 araç kapasiteli kapalı ve 175 araç kapasiteli açık otoparkı olacak. 116 yataklı modern Devlet Hastanesi’nin 2021 yılı Ocak ayında hizmete girmesi planlanıyor.