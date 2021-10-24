Elma hasadının son zamanlarını yaşadığımız bu günlerde Isparta Vali Yardımcısı Sayın Ömer Faruk ATEŞ, İl Müdürümüz Eyup ADIGÜZEL ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürümüz Ali BAYRAKLI ile birlikte İlimizde faaliyet gösteren Soğuk Hava depoları, paketleme tesisleri, İhracatçılar gezildi. Yapılan ziyaretlerde işletmelerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.Isparta İli Elma üretiminde Türkiye’de birinci sırada yer aldığı gibi Elma Soğuk Hava deposu ve tasnif, paketlemede lider durumdadır. İlimiz toplam 108 adet soğuk hava deposuyla 445.961 ton ürün depolama kapasitesine sahiptir.Elma İhracatında son yıllarda büyük bir artış yaşanmıştır. Özellikle Rusya Federasyonu, Hindistan, Uzak Doğu ve Afrika önemli bir pazar haline gelmiştir. Müdürlüğümüz uzman Kontrol Görevlisi ve İnspektörlere sahip olması nedeniyle Bakanlığımızca, İlimize Rusya Federasyonu, Uzak Doğu, Hindistan gibi ek deklarasyon isteyen ülkelere ihracatta yetki verilmiştir. Eylül ayı sonu itibariyle İlimizden 100.000 ton elma, Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenerek ihraç edilmiştir.Özellikle Eğirdir, Gelendost, Senirkent gibi ilçelerimizde yeni yatırım yaparak üretime geçen elma paketleme ve tasnifleme işletmeleri İlimiz ekonomisine ve Milli hasılaya önemli katkı sağlamışlardır.