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ISPARTA DEREBOĞAZI YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
ISPARTA DEREBOĞAZI YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
ISPARTA
Tarih:
05.03.2023 12:38
G.Tarihi:
05.03.2023 13:00
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DEREBOĞAZI YOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ..
Isparta - Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi...
Kaza ile ilgili tüm detaylar burada olacak... bizden ayrılmayın...
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