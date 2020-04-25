





























Devam eden koronavirüs tedbirleri ilimizde sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda halk sağlığının korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla aşırı yoğunluk yaşanan bazı pazar yerleri kapatılmıştı. Kararın ardından vatandaşlardan ve Meslek Odalarından gelen taleplerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla bugün Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ilgili meslek odaları temsilcileri katıldı. Toplantıdaki konuşmasında pandemiyle mücadelede hükümetimizin ve yerelde İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara harfiyen uyulmasının önemine bir kez daha değinen Vali Seymenoğlu bu mücadelede herkesin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi. Ardından katılımcılara tek tek söz veren Vali Seymenoğlu pazar yerleriyle ilgili getirilen tüm önerileri not aldı. Toplantıda görüşülen ve üzerinde mutabık kalınan kararlar İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun değerlendirmesi sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak.ISPARTA VALİLİĞİ