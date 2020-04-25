Bakanlık açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2861 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 106 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 107 bin 773, can kaybı 2706 oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart.'' ifadelerini kullandı.