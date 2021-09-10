“SDÜ Yeşil, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Kampüs Projesi” ile Daha Yeşil Bir Yerleşkeye Kavuşuyoruz

Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri Kampüste Yerini Alıyor







Üniversitemiz Su Enstitüsü koordinatörlüğünde hayata geçirilen “SDÜ Yeşil, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Kampüs Projesi”, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Geçtiğimiz yıl başlatılan proje kapsamında üniversitemizin daha yeşil, yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir yerleşke özelliği kazanabilmesi için yapılacak çalışmaların planlanmasına yönelik öncelikle mevcut durum analizi ve uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca “Kampüs Yerleşimi ve Altyapı”, “Enerji ve İklim Değişikliği”, “Atık Yönetimi”, “Su Yönetimi”, “Ulaşım ve Eğitim” başlıkları altında da faaliyetler yürütülüyor. Yerleşke içerisinde yer alan altyapının iyileştirilmesi amacıyla yeşil alanların yönetilmesi ve daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla bitkisel düzenlemeler ve sulamaya ilişkin hedefler, sert zeminlerin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda iyileştirilmesine yönelik de çalışmalar devam ediyor.Sıfır Atık uygulamalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve üniversite öğrencilerinde çevre bilincinin artırılmasına yönelik olarak SDÜ yerleşkelerinde Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri konumlandırılacak. Bu kapsamda projenin spesifik amaçlarından biri olan su tasarrufunu sağlamak için Mimarlık Fakültesinin pilot alan seçildiğini kaydeden Su Enstitüsü Müdürü Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Şehnaz Şener, “Mimarlık Fakültesi binasında suyun korunumu için bina içerisinde akıllı sayaçların kullanımı ve tüm musluklara sensörlü su tasarruf aparatı takılması planlandı. Ayrıca, SDÜ yerleşkesi içerisindeki kullanılabilecek güvenli yeraltı sularının ve kullanım sularının kaliteleri belirlenerek kullanım özelliklerini inceliyoruz. Ulaşım problemlerini iyileştirmek için SDÜ Batı Yerleşkesi içerisinde yer alan otoparkların mevcut konumları ve durumları (kapasite kullanım oranlarının) tespit edildi. Yerleşke içi araç park probleminin önüne geçmek, mevcut otoparkları verimli çalıştırabilmek ve standartlara uymayan mevcut otoparklar için gerekli iyileştirmeler üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. “ dedi.Doç. Dr. Şener konuşmasının devamında şunları söyledi: “Kampüsümüzün içinde yer aldığı altyapının iyileştirilmesi amacıyla yeşil alanların yönetilmesi ve daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla bitkisel düzenlemeler ve sulamaya ilişkin, sert zeminlerin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçte üniversitemizin sürdürülebilirlik raporu da hazırlandı. Kampüsümüzün içerisindeki binalardaki enerji verimliliği, gürültü şiddeti, elektrik ve doğalgaz tüketimi konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Kampüsteki güneş piliyle elektrik üretim potansiyelini belirleyerek gerekli revizeleri yapmayı hedefliyoruz.”SDÜ