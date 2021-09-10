HACI BEKTAŞ-I VELİ ANILDI

Hacı Bektaş-ı Veli’nin vefatının 750. yılı olan 2021 yılının, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması münasebetiyle Hacı Bektaş-ı Veli’yi Anma programı gerçekleştirildi.İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve moderatörlüğünü Gençlik Koordinatörü Selim Kaan Aydoğan’ın yaptığı ve İl Müftü yardımcısı Seyit Böğet’in konuk olduğu “Hacı Bektaşi Veli ve Anadolu İrfanı” programı zoom programından aktarılarak Facebook sayfasında canlı yayınlandı.İl Müftü Yardımcısı Böğet, konferansında: “Bugün Hacı Bektaş-ı Veli’nin insan sevgisine, hoşgörüsüne, birlik ve beraberliği esas alan yaşam felsefesine büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin hem ülkemiz hem dünyamız için büyük bir değerdir ve gelecek nesillere aktarmamız gerekmektedir” dedi.Katılımcıların da katkı sunduğu program güzel dilek ve temennilerle sona erdi.