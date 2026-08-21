Isparta’da eski otogar alanında hortum çıktı!

Isparta’nın Bahçelievler Mahallesi’nde dün öğleden sonra kısa süreli hortum meydana geldi. Eski şehirlerarası otogar alanında ortaya çıkan hortum, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

Hortum bir anda ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre olay, Bahçelievler Mahallesi 108. Cadde üzerinde bulunan eski şehirlerarası otogar alanında saat 16.04 sıralarında yaşandı.

Kısa süreli etkili olan hortum, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından fark edildi. Bir anda oluşan hortumun gökyüzüne doğru yükseldiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O anlar saniye saniye görüntülendi

Bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, hortumun boş alan üzerinde oluştuğu ve kısa süre içerisinde etkisini kaybettiği görülüyor.

Görüntüler sosyal medyada da dikkat çekerken, Isparta’da yaşanan sıra dışı hava olayı vatandaşların ilgisini çekti.

Hortumun kısa süreli olması nedeniyle olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

Isparta’da eski otogar alanında ortaya çıkan hortumun görüntülerini haberimizin videosundan izleyebilirsiniz.