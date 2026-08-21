Isparta’da eski otogar alanında hortum çıktı!

Isparta’da eski otogar alanında hortum çıktı!
ISPARTA
G.Tarihi: 21.08.2026 12:19
88 Okunma
0

Isparta’da eski otogar alanında hortum çıktı!

Isparta’nın Bahçelievler Mahallesi’nde dün öğleden sonra kısa süreli hortum meydana geldi. Eski şehirlerarası otogar alanında ortaya çıkan hortum, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

Hortum bir anda ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre olay, Bahçelievler Mahallesi 108. Cadde üzerinde bulunan eski şehirlerarası otogar alanında saat 16.04 sıralarında yaşandı.

Kısa süreli etkili olan hortum, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından fark edildi. Bir anda oluşan hortumun gökyüzüne doğru yükseldiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O anlar saniye saniye görüntülendi

Bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, hortumun boş alan üzerinde oluştuğu ve kısa süre içerisinde etkisini kaybettiği görülüyor.

Görüntüler sosyal medyada da dikkat çekerken, Isparta’da yaşanan sıra dışı hava olayı vatandaşların ilgisini çekti.

Hortumun kısa süreli olması nedeniyle olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

Isparta’da eski otogar alanında ortaya çıkan hortumun görüntülerini haberimizin videosundan izleyebilirsiniz.

IspartaIsparta HaberIsparta hortumBahçelievler Mahallesieski otogar108. CaddeIsparta hava durumuhortum görüntüleriIsparta son dakikaIsparta gündemvideo haber
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da eski otogar alanında hortum çıktı!
Isparta'da Miryokefalon Zafer Kavşağı’nda bayrak direği var, bayrak yok!
Bursa'daki Boşanma Davası Isparta Sokaklarına Taşındı: " 360 Bin Lira Tazminat" Kararına Ispartalılardan Destek!
Isparta Protokolünden TEKNOFEST Çağrısı: "Göklerdeki Gururumuz Denizlere Taşıyor"
Bahçe Görevlisi Alımında: İstanbul İlk Sırada, Isparta’ya 236 Kontenjan
Isparta Çünür’deki Baz İstasyonu Kararı Mahkemeden Döndü!
Isparta'da Polisi görünce motosikleti bırakıp kaçtı!
SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yetenek Sınavı Heyecanı: Başvurularda Rekor Artış!
Isparta Pazarında Fiyat İkiyle Bölündü: Esnaf 'Ucuz' Diyor, Vatandaş 'Pahalı'!
ISUBÜ’de Rekor Yılı: %100 Doluluk Oranıyla Puanlar ve Tercihler Zirveye Tırmandı!
Isparta’da ters yönde yakalandı: Cezası tam 90 bin TL FLAŞ HABER!
Isparta’da gece yarısı bıçaklı kavga SON DAKİKA!
Isparta'da Anlamlı Dönüşüm: Depreme Dayanaksız Okul Yıkılıyor!
Isparta’da gece yarısı apartman yangını
Isparta’da lokma ikramı gündem oldu: Yanındaki not dikkat çekti
Isparta’da afetlere karşı güç birliği: Üniversiteler devrede
Isparta’da gözler İŞKUR ilanında: Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak
Isparta’da bir firmaya kayyum kararı: Gelişme gündem oldu
Isparta’da halk otobüsü ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar...
​Isparta’da Dev Buluşma: Yapısparta Fuarı Kapılarını Açıyor!
Müzikte Yeni Nesil Dönemi: Söz Yazarı Sedat Erdoğdu’dan Yapay Zeka ve Trend Değişimi Açıklaması
Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Törenle Açıldı: Sağlıkta Dev Adım!
TOKİ’den Isparta Dahil 51 İlde Dev Fırsat: 540 Konut ve İş Yeri Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor!
Isparta’da Köyler Sağlıklı Altyapıya Kavuşuyor: Şarkikaraağaç’ta 3 Köye Dev Yatırım!
Isparta’da Gece Mesaisi: Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde Asfalt Seferberliği Başladı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta'ya 620 Milyon TL'lik Dev Sağlık Yatırımı: SDÜ Hastanesi'ne Yeni Ek Bina Geliyor!
Isparta'ya 620 Milyon TL'lik Dev Sağlık Yatırımı: SDÜ Hastanesi'ne Yeni Ek Bina Geliyor!
Isparta’nın en iyi temizlik firması hangisi?
Isparta’nın en iyi temizlik firması hangisi?
Isparta’da afetlere karşı güç birliği: Üniversiteler devrede
Isparta’da afetlere karşı güç birliği: Üniversiteler devrede
Isparta Miryokefalon Kavşağı'nda Feci Kaza: 1 Ölü | Son Dakika
Isparta Miryokefalon Kavşağı'nda Feci Kaza: 1 Ölü | Son Dakika