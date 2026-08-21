Isparta'da Miryokefalon Zafer Kavşağı’nda bayrak direği var, bayrak yok!

Isparta'da Miryokefalon Zafer Kavşağı’nda bayrak direği var, bayrak yok!
ISPARTA
G.Tarihi: 21.08.2026 01:43
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Miryokefalon Zafer Kavşağı’nda bayrak direği var, bayrak yok!

Isparta’da Miryokefalon Zafer Kavşağı’nda bulunan bayrak direğinin Türk Bayrağı olmadan uzun süredir boş şekilde durması, vatandaşların tepkisine neden oldu.
Kent giriş ve çıkış güzergâhlarından biri üzerinde bulunan kavşakta yer alan direk, Türk Bayrağı olmadan dikkat çekiyor. Bölgeden geçen vatandaşlar, bayrak direğinin neden boş bırakıldığını sorgularken, ortaya çıkan görüntünün Isparta’ya yakışmadığını dile getiriyor.

Direk var, bayrak neden yok?

Vatandaşların dikkat çektiği noktada bulunan yüksek bayrak direği, çevresindeki kavşak düzenlemesi içerisinde belirgin şekilde görülüyor. Ancak direğin üzerinde Türk Bayrağı bulunmaması, özellikle kavşağın Miryokefalon Zaferi gibi tarihî bir anlam taşıması nedeniyle daha fazla dikkat çekiyor.
Bölgeden geçen vatandaşlar, bayrak direğinin dikilmesinin ardından Türk Bayrağı'nın da asılması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

“Bayrak asmayacaksanız bu direği neden diktiniz?”

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
“Direk bayraksız durmaz. Bayrak asmayacaksanız bu direği neden diktiniz? Direk var, neden Türk Bayrağı yok?”
Vatandaşlar, söz konusu eksikliğin giderilmesini ve direğin yeniden Türk Bayrağı ile donatılmasını istiyor.

Miryokefalon Zaferi’nin adıyla anılıyor

Miryokefalon Zafer Kavşağı, adını 1176 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan ile Bizans İmparatoru Manuel Komnenos arasında gerçekleşen ve Türklerin Anadolu’daki varlığı açısından önemli bir dönüm noktası kabul edilen Miryokefalon Savaşı’ndan alıyor.
Bu nedenle kavşakta bulunan bayrak direğinin boş olması, vatandaşların tepkisini daha da artırıyor.

Vatandaşlardan yetkililere çağrı

Isparta’nın önemli güzergâhlarından birinde bulunan direğin yeniden Türk Bayrağı ile donatılmasını isteyen vatandaşlar, konunun ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesini bekliyor.
Vatandaşların beklentisi, bayrak direğinin amacına uygun şekilde kullanılması ve kavşakta oluşan görüntünün kısa sürede düzeltilmesi.
 
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