Isparta’da Drift Yapan Sürücüye 32.233 TL Para Cezası

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül 2024 günü saat 22.00 civarında bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yapan bir araç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, çevrede bulunan kamera görüntüleri ile aracın drift attığı tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/d maddesi (Ani Olarak Yönünü Değiştirme veya Kendi Etrafında Dönme) uyarınca 32.233 TL idari para cezası uygulandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kamu düzenini sağlamak ve suç işlemlerini önlemek adına denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.