Etil Alkol Satışında Yeni Düzenleme!

Tarım ve Orman Bakanlığı, alkol piyasasındaki denetimi artırmak için tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün iç piyasadaki kullanımını düzenliyor. Hazırlanan tebliğ taslağı ile yalnızca sağlık hizmet sunucuları ve hayvan sağlığı kuruluşlarının etil alkol alabileceği belirtildi.

Kullanım Amaçları ve Miktarlar Belirlendi

Eczanelerde majistral ilaç yapımında ve hayvan sağlığı faaliyetlerinde kullanılabilecek etil alkol için belirli miktarlar da tanımlandı. Aylık 5 litre birinci basamak sağlık hizmet sunucuları için, 40 litre hayvan hastaneleri için öngörülüyor. Toptan satıcılar, bu miktarların üzerinde satış yapamayacak ve kayıt tutma zorunluluğu getirilecek. Bu düzenlemeyle sektördeki kayıp ve kaçakların azaltılması hedefleniyor.