İçli: “Başkanımız çalışmalarını engellileri de içine alarak yapmış”

‘Yerel Engelli Gündemi ve İhtiyaçlar Analizi’, ‘Sivil Toplum Örgütlerinin En Önemli Araçları: Savunuculuk ve Lobicilik’, ‘Engellilerin İnsan Hakları için İletişim ve Medya’, ‘Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları ve Gölge Raporlama’ konularında bilgilendirmelerde bulunurken, yine ‘Isparta İl Engelli Meclisi Stratejik Planı-Engelli Hakları Savunuculuğu için Yol Haritası’ ele alındı.Isparta’da ikamet eden engelliler de Isparta Belediyesinin kendilerine gösterdiği kolaylıklardan dolayı Başkan Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ilettiler. Engelliler, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in hayatlarını kolaylaştıran çalışmalara imza attığını, ilk kez bu kadar duyarlı bir başkanla birlikte olduklarını dile getirirlerken, kendileriyle toplantılar düzenlediğini aktardılar. Engelliler, “İlk defa bizi kucaklayan bir belediye başkanına sahibiz. İstediğimiz hiçbir şeyi geri çevirmiyor” dediler.Düzenlenen eğitimle ilgili bilgiler verensparta İl Engelli Meclisi Stratejik Planı kapsamında ‘İlimizde Çocuk, Genç, Kadın ve Yaşlı Engellilerin Özel İhtiyaçları ve Sorunları’nın yanı sıra ‘Fikirlerimiz ve Hayallerimiz için Kaynak Geliştirme’, ‘Hak Temelli İzleme ve Engelli Örgütlerinin Katılımı’, Gönüllülüğe Gönlün Var mı’, ‘Engelli Örgütlenmesinde Gönüllü Yönetimi’ konuları ele alınacak. Program eğitim değerlendirmesi ve teşekkür belgelerinin verilmesi ile son bulacak.