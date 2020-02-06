Elazığlı Depremzede SDÜ Hastanesinde Sağlığına Kavuştu

“Tüm Hastane Çalışanlarına ve Ameliyat Ekibine Teşekkür Ediyorum”

“Ameliyat Oldukça Başarılı Geçti, Hastamız Kısa sürede Sağlığına Kavuşacak”

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen depremde ikinci kattan düşerek üzerine bina yıkılması sonucu göçük altında kalarak yaralanan depremzede Mücahit İşler, tedavi olmak için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine geldi.Deprem sırasında ikinci kattan düştükten sonra üzerine bina yıkılması sonucu göçük altında kalan üniversite öğrencisi Mücahit İşler’in, yapılan ilk müdahale sonrasında topuk kemiğinde parçalanma olduğu tespit edildi. Ameliyat olması gereken İşler, SDÜ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünü tercih ederek Isparta’ya geldi.Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Atay başkanlığında yapılan başarılı operasyon sonucu sağlığına kavuşan Mücahit İşler, “Göçük altından kurtarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale ile ameliyat olmam gerektiği söylendi. Yaptığımız araştırmalarda SDÜ Hastanesinden Prof. Dr. Tolga Atay hocamıza ulaştık. Elazığ’dan Isparta’ya geldik. Allah devletimizden razı olsun burada imkanlar çok iyi. SDÜ Hastanesine geldiğimiz andan itibaren herkes yardımcı oldu. Tüm çalışanlara hastane idaresine ve özellikle Tolga hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.” dedi.Kalkaneus kırıklarının tedavisi çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tolga Atay, bu tür kırıkların tedavi edilmediği takdirde iş gücü kaybına ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Atay konuya ilişkin şöyle konuştu: “Tüm ülkemizi yasa boğan Elazığ depreminde ikinci kattan düşen ve sonrasında üzerine binanın yıkılması sonucu göçük altında kalan hastamızı, yaptığımız tetkikler sonrasında ameliyata aldık. Oldukça başarılı geçen ameliyat sonrasında kısa sürede sağlığına kavuşarak memleketine geri dönecek” dedi.Prof. Dr. Atay, travma alanında bölgede referans konumunda olan SDÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında özellikli ameliyatların alanında uzman hekimler tarafından gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.KAYNAK: SDÜ