HALICI EKİBİNİ TANITTI

HALICI; “5 AYDIR EKİBİMLE

BİRLİKTE ÇALIŞIYORUM”

“GÖREVE TALİBİZ”

“18 YILDIR ISPARTA’DA

DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK”

“UMUT BİZİZ, UMUT CHP’DİR”

“HALKIN İÇİNDE OLACAĞIZ”

EKİBİNİ TANITTI

DÖRT İL BAŞKAN ADAYI EL ELE

Cumhuriyet Halk Partisinde ilçe kongrelerinin ardından gözler 16 Şubat Pazar günü yani yarın yapılacak olan il kongresine çevrildi.Bu doğrultuda; dört adayın yarışacağı il kongresi öncesi Başkan adaylarından Yalım Hacı dün parti binasında bir basın toplantısı yaptı. Toplantıda ekibini de hem partililere hem basına tanıtan Halıcı, partisi için ve yapacakları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.Halıcı toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bilindiği gibi partimiz seçim süreci yaşıyor. İlçe kongrelerimiz tamamlandı ve şimdi sıra il kongresine geldi. Ben de İl Başkan adayı olarak ekibimle birlikte 5 aydır merkez ilçe başta olmak üzere tüm ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Partililerimizle görüşmeler yapıyoruz. Bu süreçte kalbini, gönlünü kırdığım partililerim olmuşsa onlardan özür diliyorum. Zira, bu süreçte hiçbir adayla ilgili olarak menfi beyanda bulunmadık.Hiçbir kişinin adamı olmadık ve olmayacağız da. Çünkü biz partimizin neferleriyiz. Partimize hizmet için bu göreve talibiz. Bakın son zamanlarda yaşanan olaylar ülkemizin iyi yönetilmediğini açıkça ortaya koyuyor. Hatay’da bir vatandaşımız aç olduğu için kendini yaktı. Bir öğrenci arkadaşımız yemek kartında 1,40 TL kaldığı için intihar etti. Artık içe dönük değil, dışa dönük politikalar üretmeliyiz.Bu ülkeyi 18 yıldır AKP yönetiyor. Ancak, 18 yıl önce de Dereboğazı yolu diyorduk. Şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Neden? Çünkü bu yol hala tamamlanamamıştır. Isparta AKP iktidarı süresince hiçbir ekonomik teşviklerden yararlanamamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi ilimiz için bir marka kurumdur. Ancak, onu da ikiye bölerek marka değerini kaybediyoruz. İlçelerde öğrenci kalmadı. Bir tarafta EYT, bir tarafta esnaf ve çiftçiler perişan.Tüm bunlara rağmen umut var mıdır? Tabiki vardır. Umut bizleriz, umut CHP ve CHP kadrolarıdır. İşte bunun için göreve talip olduk. Geleceğimiz için, torunlarımız için göreve talip olduk.İnşaallah kongremizde göreve seçilirsek partimizi bulunduğu noktadan daha ileri noktalara çıkaracağız. En önemlisi halka ineceğiz. Halkın içinde olacağız. CHP’li olmayan vatandaşlarımızla da görüşeceğiz. Yönetimime ilçelerden de isimler yazdım. Çünkü, biz Isparta’yı komple olarak değerlendiriyoruz ve her ay toplantımızı bir ilçede gerçekleştireceğiz. Gençlik Kollarımızı, Kadın Kollarımızı aktif hale getireceğiz. Kısacası, Isparta’da Cumhuriyet Halk Partisini söz sahibi bir parti haline getireceğiz” dedi.CHP İl Başkan Adayı Yalım Halıcı, konuşmasının ardından yönetim kuruluna yazdığı tüm isimleri tek tek çağırarak hem partililere hem basına tanıttı.Halıcı, daha sonra toplantıya katılmış olan diğer üç başkan adayını da çağırarak dört başkan adayının da el ele olduğunu gösterdi.Kaynak: Medya32