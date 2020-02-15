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Isparta CHP'de kongreye doğru; Yalım Halıcı ekibini tanıttı...

Isparta CHP'de kongreye doğru; Yalım Halıcı ekibini tanıttı...
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
CHP İl Başkan Adayı Yalım Halıcı, muhteşem bir kalabalık ve coşku ile adaylık tanıtım toplantısı yaptı. Partililere, iyi bir çalışma sözü veren Halıcı; “Isparta’da partimizi en üst seviyelere çıkaracağız” dedi.
 
Cumhuriyet Halk Partisinde ilçe kongrelerinin ardından gözler 16 Şubat Pazar günü yani yarın yapılacak olan il kongresine çevrildi.

HALICI EKİBİNİ TANITTI
Bu doğrultuda; dört adayın yarışacağı il kongresi öncesi Başkan adaylarından Yalım Hacı dün parti binasında bir basın toplantısı yaptı. Toplantıda ekibini de hem partililere hem basına tanıtan Halıcı, partisi için ve yapacakları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

HALICI; “5 AYDIR EKİBİMLE
BİRLİKTE ÇALIŞIYORUM”
Halıcı toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bilindiği gibi partimiz seçim süreci yaşıyor. İlçe kongrelerimiz tamamlandı ve şimdi sıra il kongresine geldi. Ben de İl Başkan adayı olarak ekibimle birlikte 5 aydır merkez ilçe başta olmak üzere tüm ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Partililerimizle görüşmeler yapıyoruz. Bu süreçte kalbini, gönlünü kırdığım partililerim olmuşsa onlardan özür diliyorum. Zira, bu süreçte hiçbir adayla ilgili olarak menfi beyanda bulunmadık.

“GÖREVE TALİBİZ”
Hiçbir kişinin adamı olmadık ve olmayacağız da. Çünkü biz partimizin neferleriyiz. Partimize hizmet için bu göreve talibiz. Bakın son zamanlarda yaşanan olaylar ülkemizin iyi yönetilmediğini açıkça ortaya koyuyor. Hatay’da bir vatandaşımız aç olduğu için kendini yaktı. Bir öğrenci arkadaşımız yemek kartında 1,40 TL kaldığı için intihar etti. Artık içe dönük değil, dışa dönük politikalar üretmeliyiz.

“18 YILDIR ISPARTA’DA
DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK”
Bu ülkeyi 18 yıldır AKP yönetiyor. Ancak, 18 yıl önce de Dereboğazı yolu diyorduk. Şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Neden? Çünkü bu yol hala tamamlanamamıştır. Isparta AKP iktidarı süresince hiçbir ekonomik teşviklerden yararlanamamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi ilimiz için bir marka kurumdur. Ancak, onu da ikiye bölerek marka değerini kaybediyoruz. İlçelerde öğrenci kalmadı. Bir tarafta EYT, bir tarafta esnaf ve çiftçiler perişan.

“UMUT BİZİZ, UMUT CHP’DİR”
Tüm bunlara rağmen umut var mıdır? Tabiki vardır. Umut bizleriz, umut CHP ve CHP kadrolarıdır. İşte bunun için göreve talip olduk. Geleceğimiz için, torunlarımız için göreve talip olduk.

“HALKIN İÇİNDE OLACAĞIZ”
İnşaallah kongremizde göreve seçilirsek partimizi bulunduğu noktadan daha ileri noktalara çıkaracağız. En önemlisi halka ineceğiz. Halkın içinde olacağız. CHP’li olmayan vatandaşlarımızla da görüşeceğiz. Yönetimime ilçelerden de isimler yazdım. Çünkü, biz Isparta’yı komple olarak değerlendiriyoruz ve her ay toplantımızı bir ilçede gerçekleştireceğiz. Gençlik Kollarımızı, Kadın Kollarımızı aktif hale getireceğiz. Kısacası, Isparta’da Cumhuriyet Halk Partisini söz sahibi bir parti haline getireceğiz” dedi.

EKİBİNİ TANITTI
CHP İl Başkan Adayı Yalım Halıcı, konuşmasının ardından yönetim kuruluna yazdığı tüm isimleri tek tek çağırarak hem partililere hem basına tanıttı.

DÖRT İL BAŞKAN ADAYI EL ELE
Halıcı, daha sonra toplantıya katılmış olan diğer üç başkan adayını da çağırarak dört başkan adayının da el ele olduğunu gösterdi.

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Kaynak: Medya32
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