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Isparta Belediye Başkanı Başsağlığı Mesajı...

Isparta Belediye Başkanı Başsağlığı Mesajı...
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Isparta’nın ekonomik hayatı geçiş sürecinin öncülerinden, sosyal ve kültürel hayatımızda izi olan değerli büyüğümüz İşadamı Atilla Süldür’ün vefatı şehrimizde derin bir üzüntüye neden olmuştur.

O ve ailesi; Isparta’da otomobilin pek olmadığı dönemde akaryakıt ticaretinin ve otomotiv sektörünün öncüsü olmuş, şehrimizin önemli bir ihtiyacını gidermişlerdir. Büyük dedesi Mehmet Nadir Süldür, Isparta’nın ilk milletvekili ve ilk belediye başkanı olmuş, köklü bir ailenin iz bırakan bir temsilcisiydi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odamızda bir dönem yönetim kurulu başkanlığı, bir dönem de meclis başkanlığı görevini üstlenen Atilla Süldür, yokluk dönemlerinde Isparta adına Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bir tank bağışlama çalışmalarını yapan ekibin içerisinde yer almış, görevde bulunduğu ve daha sonraki süreçte Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın ve ilimiz ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.

Isparta Huzurevi’nin kuruluşu başta olmak üzere ilimizde yapılan birçok okul ve üniversite binasının yapımında öncülük yapan Atilla Süldür, ilimizin eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkıları olmuştur.

Şahsım, ailem, şehrim ve Isparta Belediyesi adına; her zaman özlem, saygı ve şükranla anacağımız sayın Atilla Süldür’e Allah’tan rahmet, değerli ailesi, dost ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

Şükrü Başdeğirmen
Isparta Bld. Bşk.

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