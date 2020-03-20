“Isparta Çevresi Yörük Kültürü” Kitabı Yayınlandı
Üniversitemizce yürütülen “Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası” projesi kapsamında, Türk kültür tarihinin günümüze kadar kesintisiz taşıyıcılarından biri olan Yörüklerin hatıraları ve yaşam kesitlerinin aktarıldığı “Isparta Çevresi Yörük Kültürü” isimli bir kitap hazırlandı.
Isparta, coğrafi konumu ve göç yolları üzerinde olmasından dolayı yıllardır Yörüklerin en önemli yurtları arasında yer alır. Bu kapsamda, Rifat Görar, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Genç ile Ekrem Ali Görar’ın kalemiyle derlenen kitapta, Yörüklerin “ticari hayatı”, “inançları”, “düğünleri”, “atasözleri”, “hayvancılık”, “geleneksel tedavi yöntemleri”, “meteorolojileri”, “yeme içme alışkanlıkları”, “toplumsal uygulamaları” ile Yörük kültürünün bilinmeyen yönleri anlatılıyor. Kitap, akademik yönünün yanı sıra yazarların Yörük hayatının içinden gelmesi yönüyle de özgün bir çalışma olma özelliğini taşıyor. Çalışma, her ne kadar Isparta çevresi Yörükleri gibi düşünülse de tüm Yörük kültürünü kapsıyor. Özgünlüğü ve günümüz yaşantısı için örnek olabilecek birçok modele bu kitapta ulaşılabilir.
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