Araç sahipleri dikkat! Erteleme yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, muayene istasyonlarının faaliyetlerine devam edeceğini belirterek, araçların muayene işlemlerinin zamanında ve ön görülen koşullarda yapılmasının “trafik güvenliği” için gerekli olduğu mesajını verdi.



Koronavirüs salgınından dolayı bir bizi önlem alınırken, araç muayne istasyonlarının çalışıp çalışmayacağı araç sahipleri tarafından merak ediliyordu.



Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, muayene istasyonlarının faaliyetlerine devam edeceğini söyledi. Kaynaklar, araçların muayene işlemlerinin zamanında ve ön görülen koşullarda yapılmasının “trafik güvenliği” yönünden önemli olduğu mesajını verdi.

Kaynaklar, istasyonlarda hijyen koşullarına uyulduğunu, muayenelerin süresi içinde yapılmaması halinde faiz işletildiğini de anımsattı. Kaynaklar, “İstasyonların faaliyetlerine ara vermesi söz konusu değil” dedi.



TÜVTÜRK’ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5'i oranında gecikme bedeli tahsil ediliyor. Bu tutarlar, Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aktarılıyor.



KAYNAK: HABERTÜRK



