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Isparta Burdur Dostluk Yolunda Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Isparta Burdur Dostluk Yolunda Çalışmalar Hızla Devam Ediyor
ISPARTA
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Isparta Burdur Dostluk Yolunda Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

İki komşu kentin birbirlerine bağlandıkları yola verdikleri en güzel isim; Isparta-Burdur dostluk yolu. Kardeş şehrimiz Burdur ile aramızdaki mesafeyi 14 km’ye düşürecek yoldaki çalışmalar hızla devem ediyor. Vali Ömer Seymenoğlu devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında çalışanlarla Koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi de veren Vali Seymenoğlu çalışanlara maske ve kolonya dağıttı.

Uzun bir süredir kardeş iki şehrin hayali olan dostluk yolunda ise hummalı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Duble olarak yapımı devam eden yolda alt ve üst geçitlerin yanı sıra bir çok sanat yapısı da yer alıyor. Bu yıl sonunda bitirilmesi hedeflen yolun tamamlanmasıyla birlikte Isparta-Burdur arasındaki mesafe 15 dakikaya düşmüş olacak.
 
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