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Isparta'da yeni kararlar alındı artık açılıyor!

Isparta'da yeni kararlar alındı artık açılıyor!
ISPARTA
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İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 77 -
Karar Tarihi : 13/08/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 13.08.2020 Perşembe günü saat 16.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22.03.2020 tarih ve 2020/5 sayılı Kararı ile her türlü oyun salonlarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verilmiş ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.06.2020 tarih ve 2020/45 sayılı Kararının “Genel Esaslar” başlıklı 8’nci maddesi ile spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren etkinliklere ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam etmesi kararlaştırılmıştı.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır.

Bu kapsamda;

1) Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dâhil) 13.08.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlamasına,
2) Sağlık Bakanlığınca belirlenen, Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ekinde yer alan ve güncel hali “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yayınlanacak olan “Covid-19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına,
3) Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
KafeteryaRestoranKıraathanebilardo salonuısparta
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