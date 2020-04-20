Isparta, Burdur, Antalya GençBizz e-Challenge başladı

PROGRAM 3 GÜN SÜRECEK

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Bölgemiz illerinin ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı sunulması, salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınması, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. BAKA Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı kapsamında GençBizz e-Challenge başladı. Online platformda Antalya, Isparta, Burdur’dan katılan 60 genç; 3 günlük etkinlikte COVİD 19’un yol açtığı sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunlara yönelik iş ve girişim fikri üretecek. Etkinlik ile ‘Takım Çalışması, Sorumluluk Alma, Neden-Sonuç Analizi Yapabilme, İş Modeli Oluşturma, İş Modeli Kanvası Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Prototipleme Ön Çalışması ve Girişim Sunumu Yapma yetkinliklerinin kazandırılması hedefleniyor.COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında BAKA öncülüğünde “Genç Başarı Eğitim Vakfı’ işbirliğinde uzaktan erişim yöntemiyle ‘Koronavirüsün yarattığı sosyal, psikolojik ve ekonomik sorun/sorunlara yönelik girişim tasarlamak’ amacıyla gerçekleştirilen program 3 gün sürecek.BAKA Proje ve Koordinsyon Birim Başkanı Dr. Emir Olcay Sayın’ın konuşmasıyla başlayan etkinlikte ilk gün; katılımcı 60 genç 8 takıma ayrıldı. Mentörler öncülüğünde takımlar, ilk gün Sorun Paylaşımı, Sorun Analizi Adımı, Çözüm Aşaması, Fikir Üretimi konularını ele aldı.GençBizz e-Challenge etkinliğinde, 3 gün boyunca genç beyinlerin iş ve girişim fikirlerini geliştirmeleri hedefleniyor. Online platformda gerçekleştirilen programda, ikinci gün İş Modeli Kanvası Eğitimi, İş Modeli Kanvas Uygulama ve Modelleme, İş Planı ile Sunum Hazırlama eğitimleri verilecek. Programın son günü de 8 takımın beyin fırtınaları sonrasında oluşturacakları iş ve girişimcilik fikirleriyle ilgili sunum hazırlanacak ve sunumlar jüri tarafından değerlendirilecek.