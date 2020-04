Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle şu ana kadar 166 bin 58 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 2 milyon 425 bin 430 olurken, hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 636 bin 378...

Koronavirüste gün içinde yaşanacak tüm gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz;

- Suudi Arabistan 1122 yeni vaka ve 6 yeni ölüm bildirerek toplamda 10 bin 484 vaka ve 103 ölümü doğruladı.



ÜÇ ÜLKEDE ÖLÜM VE VAKALARDA DÜŞÜŞ VAR

- İspanya'da son 24 saatte 399 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkedeki toplam can kaybı sayısı 20 bin 453'e yükselirken, günlük can kayıplarındaki düşüş ivmesinin devam ettiği görüldü. İspanya'daki toplam vaka sayısı ise 200 bin 210'a ulaştı.

- İran'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 kişi artarak 5 bin 209'a, vaka sayısı ise 82 bin 211'den 83 bin 505'e yükseldi.

- ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1590 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 40 bin 690'a, vaka sayısı ise 764 bin 265'e yükseldi.

- Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 425 kişi artarak 8 bin 418 oldu. Ülkede son 24 saatte 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 176'ya yükseldi.

- Rusya'da, son 24 saat içinde 4 bin 268 yeni vaka ve 44 ölüm bildirerek, ülke genelinde koronavirüse bağlı toplam 47 bin 121 vakayı ve 405 can kaybını doğruladı.

- Almanya, Polonya, Norveç, Çekya ve Arnavutluk'un da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri koronavirüsle mücadeleye yönelik kısıtlamaları gevşetmeye başlıyor. Fransa ve İspanya ise henüz kısıtlamaların gevşetilmesi için erken olduğuna karar verdi.

- İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 172'ye vaka sayısı ise 13 bin 491'e yükseldi.



AVRUPA, AMERİKA VE TÜRKİYE'DE SON DURUM

- Türkiye'de vaka sayısı 86 bin 306, ölü sayısı 2 bin 17 oldu.

- Almanya'da toplam ölü sayısı 4 bin 642'ye vaka sayısı ise 145 bin 742'ye fırladı.

- Fransa'da vaka sayısı 152 bin 894'e, ölü sayısı 19 bin 718'e çıktı.

- Hollanda'da vaka sayısı 33 bin 405'e ulaşırken, ölü sayısı 3 bin 751 oldu.

- Belçika'da vaka sayısı 39 bin 983 olurken ölü sayısı 5 bin 828'e yükseldi.

- İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 23 bin 660'a, vaka sayısı ise 178 bin 982'ye yükseldi.

- Çin toplamda 82 bin 747 bin vakayı ve 4 bin 632 ölümü doğruladı.

- Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 797'ye, ölü sayısı 236'ya yükseldi.

- Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 713'e, vaka sayısı ise 6 bin 612'ye çıktı.