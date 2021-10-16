ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI



Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandilini, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız.

Peygamberimiz yaşayış tarzı, verdiği ilahi mesajlarla sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştirmiştir.

Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biridir.

Bu bakımdan Mevlid Kandili, Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için iyi bir fırsattır.

Her sözü ve davranışı insanlığın ufkunu açan Peygamberimizin, bize kazandırdığı doğruluk, dürüstlük, kardeşlik, sevgi, dostluk, güven, samimiyet, tevazu, hoşgörü, sadakat vefa, haklının yanında yer alma, hak ve doğru olanı temsil etme, helal kazançlar sağlama gibi değerlere hem sosyal, hem de iş hayatımızda daha da işlerlik kazandırmalıyız. Ancak bu şekilde sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunabiliriz.

Bu duygu ve düşüncelerle Müslümanlar için güzelliklere erişme, af ve mağfirete ulaşmanın vesilesi ve en kutlu yolu olan bu gecenin birlik ve beraberliğimize, kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine ve yeni rahmet kapılarının açılmasına vesile olması temennisiyle mesai arkadaşlarım ve hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini en kalbi duygularımla kutluyorum.