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Isparta Belediye Başkanı Bağlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Isparta Belediye Başkanı Bağlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
ISPARTA
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Başkan Başdeğirmen Bağlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bağlar Mahallesinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi, sosyal tesis yenileme çalışmaları kapsamında Bağlar Sağlık Ocağını inceledi.
Bağlar Mahallesinde kahvehanede vatandaşlarla buluşan Başkan Başdeğirmen, istek talep ve önerileri dinledi.
Başkan Başdeğirmen’in ziyaretine eşlik eden Bağlar Mahallesi Muhtarı          Fatih Korkmaz, mahallelerinin şehrin kalbinde olduğunu ancak yıllardır unutulduğunu söyledi. Korkmaz, “Seçimden seçime değil, her zaman yanımızdasınız. Mahallemize gelerek bizleri onurlandırdınız, sevindirdiniz, teşekkür ederim. 15 yıldır bu mahalleye hiçbir belediye başkanı gelmemişti. Sadece seçim arifesinde oy istemek için geliniyordu, bugün bizleri dinlemek için buraya geldiğiniz için şükranlarımı sunarım” dedi.
Bağlar Sosyal Tesisinin 27 yıl önce yapıldığını söyleyen Muhtar Korkmaz, “Sosyal tesisimize bugüne kadar herhangi bir çivi çakılmamıştı. Sosyal tesisimizi yenilediğiniz, çevre düzenlemesini yaptığınız için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Vatandaşlarda, Başkan Başdeğirmen’den istek ve taleplerde bulunurken, kentsel dönüşüme ilişkin sorular yönelttiler.
Kentsel dönüşüm için herkesin hakkı olduğunu ve herhangi bir izne tabi olmadığını aktaran Başkan Başdeğirmen, “Belli bir yıl öncesi yapılan yapıların sahibi ben kentsel dönüşüme girmek istiyorum dediği anda girebiliyor” derken, Gülistan Mahallesindeki kooperatiflerin de anlaşarak bu şekilde bir kentsel dönüşüme girdiğini ve devletin verdiği imkanlardan faydalandığını dile getirdi. Başdeğirmen, kentsel dönüşüme girmek için yapılması gerekenler hakkında da bilgiler aktardı.
Isparta Belediyesi olarak yeni bir uygulamaya başladıklarını ve şehrin 440 noktasında jeolojik zemin etütlerinin yapıldığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, bu etütlerden çıkacak sonuçlara göre önümüzdeki yıl yerleşim alanlarındaki kat yüksekliklerinin ayarlanacağını söylerken, bugüne kadar böyle bir çalışmanın yapılmadığını dile getirdi.
Bir soru üzerine engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Başkan Başdeğirmen, Türkiye çapında bu noktada önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Yürüme engelliler için göreve geldikleri günden buyana 250 akülü tekerlekli sandalye, yatalak hastalar için elektrikli yataklar dağıtıldığını ilk kez kendilerinin dağıttığını belirterek, Aktif Yaşam Merkezi kurulması için çalışmaların başladığını açıklayarak, merkezde yapılacak faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışmalarına ilişkinde bilgiler veren Başdeğirmen, “Biz geldiğimizde bir tane ambulans vardı. Şu anda hastalarımıza 6 araç ile hizmet veriyoruz. 9 personelimiz vardı, 32 personel olduk. 150 metrekare yerdeydi, 1000 metrekare yere taşıdık. Sağlıkla ilgili vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Ambulansla Ankara’ya gidecekse götürüyoruz, bekliyoruz, muayeneni kontrolünü yaptırıp getiriyoruz, ücret almıyoruz. Cenazeniz mi var, Diyarbakır’a mı gidecek gönderiyoruz, ücret almıyoruz” görüşlerinde bulundu.
 
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