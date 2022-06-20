Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said Uyar ve yönetim kurulu üyeleri ‘Kalpten Kalbe Bağımlılıkla Mücadele’ sloganıyla ilkokul 4.sınıflara yönelik hazırlanan ‘Beni Dinler misiniz?’ projesine desteklerinden dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said Uyar “İlkokul 4.sınıf öğrencilerimizin, annelerine babalarına ‘Kalpten Kalbe Bağımlılıkla Mücadele’ sloganıyla yürütülen ‘Beni Dinler misiniz?’ projesi kapsamında çocuklarımız bağımlılıklar konusunda ailelerine mektuplar yazmıştı. Projeyi Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve belediyemizle gerçekleştirmiştik. Belediyemiz sponsorluğu üstlenmişti, bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.Uygulanan projenin öneminden bahseden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gençlerin bağımlılıkla mücadele konusunda güzel çalışmalar yaptığını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Çocuklarımızı erken yaşlarda eğitmemiz anlamında faydalı bir proje oldu. Bizde belediye olarak bu projeyi canla başla, seve seve destekledik. Bu projeyi Yeşilay’ın yapmış olduğu en önemli projelerden biri olarak gördüm. Önemli olan bağımlılığın ortaya çıkmadan önlenmesidir. Çocuklarımız anne, babalarına, büyüklerine karşı ‘neden yapıyorsunuz?’ şeklinde bir direnç gösterdi. Çocuklarımızın da bağımlıkların ne kadar kötü olduğunu görmesi bu yaşta oldukça önemli. Mühim olan olumsuzluk olmadan, olumsuzluğun önüne geçebilmektir. Yapmış olduğunuz proje için sizlere çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.