24. Kez Isparta'da düzenlenen SANTEK- 2021 Fuarı evleneceklere, evinin eşyasını değiştireceklere, düğüncülere bir çok fırsatlar sunuyor. İşte Başkent Mobilya'nın fuara özel kampanyası.... Unutmayın Santek 24:00'a kadar açık olacak!

ISPARTA BAŞKENT MOBİLYA'DAN DEV GENÇ ODASI İNDİRİM KAMPANYASI

Mega Gri Genç Odası

Friy Genç Odası

Oscar Pudra Genç Odası

Elegant Genç Odası

Tarz Mavi Genç Odası

Tarz Menekşe Genç Odası

Golden Genç Odası

Lotus Genç Odası

Fenomen Genç Odası

Lacivert Ranza, Yatak ve Bazalar...

İŞTE BAŞKENT MOBİLYA'NIN SANTEK FUARI STANDINDAN ÇOK ÖZEL KARELER...









LACİVERT GENÇ ODASI BROŞÜRÜ 2021





























































Isparta'da mobilya markaları içerisinde geniş ürün yelpazesine sahip Başkent Mobilya SANTEK 2021 Fuarına özel dev bir kampanya düzenledi.Özellikle Lacivert Genç Odaları ile fuara damga vuran Başkent Mobilya, World'e 9+3 taksit - anlaşmalı kartlara peşin fiyatına 8 taksit sunuyor. Kampanya fuardan sonra da devam edecek:'e kadar....! Başkent Mobilya Isparta'da İskender mahakkesi Aksu caddesi ve Yayla Mahallesinde bulunan 2 şubesiyle hizmet veriyor. Telefon : 0246 232 70 14