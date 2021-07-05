ISPARTA BAŞKENT MOBİLYA'DAN DEV GENÇ ODASI İNDİRİM KAMPANYASI
Isparta'da mobilya markaları içerisinde geniş ürün yelpazesine sahip Başkent Mobilya SANTEK 2021 Fuarına özel dev bir kampanya düzenledi.
Özellikle Lacivert Genç Odaları ile fuara damga vuran Başkent Mobilya, World'e 9+3 taksit - anlaşmalı kartlara peşin fiyatına 8 taksit sunuyor. Kampanya fuardan sonra da devam edecek: 31.08.2021'e kadar....! Başkent Mobilya Isparta'da İskender mahakkesi Aksu caddesi ve Yayla Mahallesinde bulunan 2 şubesiyle hizmet veriyor. Telefon : 0246 232 70 14
Lacivert Genç Odası Kategorileri
- Mega Gri Genç Odası
- Friy Genç Odası
- Oscar Pudra Genç Odası
- Elegant Genç Odası
- Tarz Mavi Genç Odası
- Tarz Menekşe Genç Odası
- Golden Genç Odası
- Lotus Genç Odası
- Fenomen Genç Odası
- Lacivert Ranza, Yatak ve Bazalar...
LACİVERT GENÇ ODASI BROŞÜRÜ 2021