GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Isparta 4. Kitap Fuarı'nda çocuklar için etkinlikler

Isparta 4. Kitap Fuarı'nda çocuklar için etkinlikler
ISPARTA
G.Tarihi: 24.02.2020 10:30
46815 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
4 KİTAP FUARINDA ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİK

Isparta Belediyesi tarafından organize edilen ve Gökkubbe Ulusal Fuar Alanı ve Kongre Merkezinde yapılacak olan 4. Kitap Fuarı'nda çocuklar için de çeşitli etkinlikler yapılacak.

Isparta Belediyesi  gelecek olan konukların listelerini güncellemeye devam ediyor ve bunun yanında Ispartalı kitabı olan yerel yazarlar  için de özel bir stant açılacak. 

4. Kitap Furarı 28 Şubat - 8 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olup ziyaret saatleri ise 09:00 ile 20:30 arası olarak belirlendi.

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ
  • Atölye Etkinlikleri
  • Yüz Boyama
  • Kragöz-Hacivat
YENİ EKLENEN KONULAR
 
  • Yusuf Asal - 7 Mart - 11:00
  • Koray Yersüren -  8 Mart - 13:30
  • Emre Gül - 8 Mart - 13:30
85150233-2987963111249094-5471375807790186496-n87270859-2987962724582466-3404454240045760512-n87288573-2987962467915825-5494432107063148544-n



87454631-2987962254582513-1727192927395905536-n

KİTAP FUARINA KATILACAK OLAN YAYIN EVLERİ
 
87137974-130831911789461-6347285103059664896-o87148792-130831561789496-4713476202176708608-o87207944-130831728456146-2530478156800851968-o87255832-130831878456131-4977270752739852288-o87266713-130831685122817-8569915014993936384-o87275071-130831605122825-22235921864720384-o87508742-130831811789471-4536926554952826880-o87840347-130831765122809-754777267468500992-o84153213-130831641789488-166276918675505152-o


 
ISPARTALI YAZARLARISPARTA YEREL YAZAR
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da 2019 Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT, ZAM GELİYOR!
Çalışan yeni annelere müjde! Ödemelerde artış
Isparta'da ücretli otoparklarla ilgili duyuru
Bahar temizliğine bu eşyalardan başlayın!
ALTIN ALDI BAŞINI GİDİYOR! REKOR ÜSTÜNE REKOR!
Isparta 4. Kitap Fuarı'nda çocuklar için etkinlikler
Haber: Isparta 32 Spor Maçı Sonucu...
Isparta'da üzerine kaya düşen 1 kişi öldü!
Isparta'dan İzmir'e keyifli bir tren yolculuğu!
GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLER...!
Haber: Isparta 32 Spor Maçını Kaçırmayın!
Isparta Valiliği'nden ''Corona Virüs'' açıklaması
Bunu yapan ev sahibi yandı! Isparta'da denetimler devam ediyor!
KROS KOŞUDA TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ ISPARTA'DAN
Isparta'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik eş zamanlı toplantı
Isparta'daki çiftçilere müjde! Ödemler yapılıyor...
Isparta'da Çığ Tatbikatı Yapıldı... işte o kareler!
Isparta'da 28 yıldır faaliyet gösteren maden ocağına ruhsat alındı
Isparta'daki Afet Tatbikatı Gerçeği Aratmadı...
Isparta'da kaybolan şahıs AFAD ekiplerince bulundu
Isparta MEM'in iki projesi kabul edildi
Minik Öğrenciler Isparta Belediye Meclisinde!
Isparta 4 Kitap Fuarı'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'da katılacak
Isparta'da öğrenciler için ''Askıda Yemek'' projesi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
ISPARTA TESİSAT TAMİRCİSİISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Çalışan yeni annelere müjde! Ödemelerde artışÇalışan yeni annelere müjde! Ödemelerde artış24 Şubat 2020
Isparta'da 2019 Mazot ve Gübre Destekleme ÖdemeleriIsparta'da 2019 Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri24 Şubat 2020
Burdur'da Kaçak İçki Operasyonu Haberi Burdur'da Kaçak İçki Operasyonu Haberi24 Şubat 2020
GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLER...!GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLER...!22 Şubat 2020
SDÜ Öğrencileri Eğirdir'e Akın Ediyor!SDÜ Öğrencileri Eğirdir'e Akın Ediyor!23 Şubat 2020
Isparta'dan İzmir'e keyifli bir tren yolculuğu!Isparta'dan İzmir'e keyifli bir tren yolculuğu!23 Şubat 2020
Cyber Anadolu Siber Güvenlik Programı TamamlandıCyber Anadolu Siber Güvenlik Programı Tamamlandı24 Şubat 2020
Isparta 4. Kitap Fuarı'nda çocuklar için etkinliklerIsparta 4. Kitap Fuarı'nda çocuklar için etkinlikler24 Şubat 2020
Isparta 4 Kitap Fuarı'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'da katılacakIsparta 4 Kitap Fuarı'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'da katılacak20 Şubat 2020
Bahar temizliğine bu eşyalardan başlayın!Bahar temizliğine bu eşyalardan başlayın!24 Şubat 2020
Isparta'da 28 yıldır faaliyet gösteren maden ocağına ruhsat alındıIsparta'da 28 yıldır faaliyet gösteren maden ocağına ruhsat alındı21 Şubat 2020
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT, ZAM GELİYOR!ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT, ZAM GELİYOR!24 Şubat 2020
Haber: Isparta 32 Spor Maçı Sonucu...Haber: Isparta 32 Spor Maçı Sonucu...23 Şubat 2020
Isparta'da kaybolan şahıs AFAD ekiplerince bulunduIsparta'da kaybolan şahıs AFAD ekiplerince bulundu21 Şubat 2020
Isparta'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik eş zamanlı toplantıIsparta'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik eş zamanlı toplantı21 Şubat 2020
Isparta'da öğrenciler için ''Askıda Yemek'' projesiIsparta'da öğrenciler için ''Askıda Yemek'' projesi20 Şubat 2020
ALTIN ALDI BAŞINI GİDİYOR! REKOR ÜSTÜNE REKOR!ALTIN ALDI BAŞINI GİDİYOR! REKOR ÜSTÜNE REKOR!24 Şubat 2020
Isparta'da üzerine kaya düşen 1 kişi öldü!Isparta'da üzerine kaya düşen 1 kişi öldü!23 Şubat 2020
Isparta’da 16 bin yabancı misafir var!Isparta’da 16 bin yabancı misafir var!20 Şubat 2020
Isparta'daki çiftçilere müjde! Ödemler yapılıyor...Isparta'daki çiftçilere müjde! Ödemler yapılıyor...21 Şubat 2020