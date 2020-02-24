4 KİTAP FUARINDA ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİK

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YENİ EKLENEN KONULAR

Yusuf Asal - 7 Mart - 11:00

Koray Yersüren - 8 Mart - 13:30

Emre Gül - 8 Mart - 13:30

KİTAP FUARINA KATILACAK OLAN YAYIN EVLERİ

Isparta Belediyesi tarafından organize edilen ve Gökkubbe Ulusal Fuar Alanı ve Kongre Merkezinde yapılacak olan 4. Kitap Fuarı'nda çocuklar için de çeşitli etkinlikler yapılacak.Isparta Belediyesi gelecek olan konukların listelerini güncellemeye devam ediyor ve bunun yanında Ispartalı kitabı olaniçin de özel bir stant açılacak.4. Kitap Furarı 28 Şubat - 8 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olup ziyaret saatleri ise 09:00 ile 20:30 arası olarak belirlendi.