MAÇ SONUCU
- ISPARTASPOR: 1
- SARIKÖYSPOR: 0
HAKEMLER
Futbol maçı karşılaşmasını Hatay Bölgesinden Akif Abdurrahman Morca, Ahmet Fındık, Abdullah Semerci ve Güney Güneylioğlu isimli hakemler yönetti.
GÜNCEL PUAN DURUMU...
7.Grup Puan Durumu
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|ISPARTA 32 SPOR
|19
|12
|4
|3
|32
|16
|16
|40
|2
|KESTELSPOR
|19
|12
|3
|4
|36
|17
|19
|39
|3
|KARAMAN BLD
|19
|12
|2
|5
|43
|26
|17
|38
|4
|ORTACA BLD
|19
|10
|4
|5
|32
|21
|11
|34
|5
|MANAVGAT BLD
|19
|10
|3
|6
|29
|21
|8
|33
|6
|AKŞEHİR
|19
|7
|9
|3
|27
|16
|11
|30
|7
|DENİZLİ SARAYKÖY SPOR
|19
|8
|5
|6
|27
|24
|3
|29
|8
|YATAĞAN
|19
|5
|7
|7
|23
|29
|-6
|22
|9
|ÇAL BELEDİYESPOR
|19
|5
|5
|9
|23
|27
|-4
|20
|10
|MAKÜ
|19
|5
|3
|11
|24
|39
|-15
|18
|11
|KONYA EREĞLİSPOR
|19
|3
|8
|8
|16
|21
|-5
|17
|12
|KEPEZ BLD
|19
|4
|5
|10
|18
|34
|-16
|17
|13
|BB OĞUZHANSPOR
|19
|3
|7
|9
|20
|36
|-16
|16
|14
|SARAYÖNÜ BLD
|19
|2
|5
|12
|12
|35
|-23
|11