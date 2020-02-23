GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Haber: Isparta 32 Spor Maçı Sonucu...

Haber: Isparta 32 Spor Maçı Sonucu...
ISPARTA
G.Tarihi: 23.02.2020 16:49
26197 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 19. Karşılaşmasında Denizli Sarayköyspor’u Atatürk Stadyumunda ağırladı.

MAÇ SONUCU
  • ISPARTASPOR: 1
  • SARIKÖYSPOR: 0
Volkan Selim'in 87. dakikada attığı golle Isparta 32 spor galip geldi, 3 puanı aldı.

HAKEMLER
Futbol maçı karşılaşmasını Hatay Bölgesinden Akif Abdurrahman Morca, Ahmet Fındık, Abdullah Semerci ve Güney Güneylioğlu isimli hakemler yönetti.

GÜNCEL PUAN DURUMU...

7.Grup Puan Durumu
 
#TakımOGBMAYAVP
1ISPARTA 32 SPOR19124332161640
2KESTELSPOR19123436171939
3KARAMAN BLD19122543261738
4ORTACA BLD19104532211134
5MANAVGAT BLD1910362921833
6AKŞEHİR1979327161130
7DENİZLİ SARAYKÖY SPOR198562724329
8YATAĞAN195772329-622
9ÇAL BELEDİYESPOR195592327-420
10MAKÜ1953112439-1518
11KONYA EREĞLİSPOR193881621-517
12KEPEZ BLD1945101834-1617
13BB OĞUZHANSPOR193792036-1616
14SARAYÖNÜ BLD1925121235-2311
 
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber: Isparta 32 Spor Maçı Sonucu...
Isparta'da üzerine kaya düşen 1 kişi öldü!
Isparta'dan İzmir'e keyifli bir tren yolculuğu!
GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLER...!
Haber: Isparta 32 Spor Maçını Kaçırmayın!
Isparta Valiliği'nden ''Corona Virüs'' açıklaması
Bunu yapan ev sahibi yandı! Isparta'da denetimler devam ediyor!
KROS KOŞUDA TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ ISPARTA'DAN
Isparta'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik eş zamanlı toplantı
Isparta'daki çiftçilere müjde! Ödemler yapılıyor...
Isparta'da Çığ Tatbikatı Yapıldı... işte o kareler!
Isparta'da 28 yıldır faaliyet gösteren maden ocağına ruhsat alındı
Isparta'daki Afet Tatbikatı Gerçeği Aratmadı...
Isparta'da kaybolan şahıs AFAD ekiplerince bulundu
Isparta MEM'in iki projesi kabul edildi
Minik Öğrenciler Isparta Belediye Meclisinde!
Isparta 4 Kitap Fuarı'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'da katılacak
Isparta'da öğrenciler için ''Askıda Yemek'' projesi
Isparta’da 16 bin yabancı misafir var!
Isparta Haber: BAKA’dan uçuşa geçiren projeye destek geldi
Isparta'da trafik denetimleri... 62 araç men edildi
Isparta'da JAK Timlerinden kurtarma operasyonu!
Isparta'da uyuşturucuya geçit yok! operasyonda yakalandı
Isparta için önemli meteorolojik uyarı geldi
İdlib'den acı haber! şehitlerimiz var!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
ISPARTA TESİSAT TAMİRCİSİISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLER...!GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLER...!22 Şubat 2020
SDÜ Öğrencileri Eğirdir'e Akın Ediyor!SDÜ Öğrencileri Eğirdir'e Akın Ediyor!23 Şubat 2020
Isparta'dan İzmir'e keyifli bir tren yolculuğu!Isparta'dan İzmir'e keyifli bir tren yolculuğu!23 Şubat 2020
Isparta 4 Kitap Fuarı'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'da katılacakIsparta 4 Kitap Fuarı'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'da katılacak20 Şubat 2020
Isparta'da 28 yıldır faaliyet gösteren maden ocağına ruhsat alındıIsparta'da 28 yıldır faaliyet gösteren maden ocağına ruhsat alındı21 Şubat 2020
Haber: Isparta 32 Spor Maçı Sonucu...Haber: Isparta 32 Spor Maçı Sonucu...23 Şubat 2020
Isparta'da kaybolan şahıs AFAD ekiplerince bulunduIsparta'da kaybolan şahıs AFAD ekiplerince bulundu21 Şubat 2020
Isparta'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik eş zamanlı toplantıIsparta'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik eş zamanlı toplantı21 Şubat 2020
Isparta'da öğrenciler için ''Askıda Yemek'' projesiIsparta'da öğrenciler için ''Askıda Yemek'' projesi20 Şubat 2020
Isparta'da üzerine kaya düşen 1 kişi öldü!Isparta'da üzerine kaya düşen 1 kişi öldü!23 Şubat 2020
Isparta’da 16 bin yabancı misafir var!Isparta’da 16 bin yabancı misafir var!20 Şubat 2020
Isparta'daki çiftçilere müjde! Ödemler yapılıyor...Isparta'daki çiftçilere müjde! Ödemler yapılıyor...21 Şubat 2020
Isparta'da ilçede tiyatro oyununa yoğun katılımIsparta'da ilçede tiyatro oyununa yoğun katılım23 Şubat 2020
KROS KOŞUDA TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ ISPARTA'DANKROS KOŞUDA TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ ISPARTA'DAN21 Şubat 2020
Konya'da deprem meydana geldiKonya'da deprem meydana geldi23 Şubat 2020
Isparta Valiliği'nden ''Corona Virüs'' açıklamasıIsparta Valiliği'nden ''Corona Virüs'' açıklaması22 Şubat 2020
Isparta MEM'in iki projesi kabul edildiIsparta MEM'in iki projesi kabul edildi21 Şubat 2020
Haber: Isparta 32 Spor Maçını Kaçırmayın!Haber: Isparta 32 Spor Maçını Kaçırmayın!22 Şubat 2020
Bunu yapan ev sahibi yandı! Isparta'da denetimler devam ediyor!Bunu yapan ev sahibi yandı! Isparta'da denetimler devam ediyor!22 Şubat 2020
Isparta 4. Kitap Fuarı'na gelecek yazarlar ve konuklarIsparta 4. Kitap Fuarı'na gelecek yazarlar ve konuklar18 Şubat 2020