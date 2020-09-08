2019 – 2020 Sezonu TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta ikinci olarak tamamlayan Ispartaspor, dün Nazilli Belediyespor ile yaptığı hazırlık maçı öncesi düzenlenen törenle Şampiyonluk Kupasını aldı.



ATATÜRK STADINDA KUPA TÖRENİ

Dün saat 19.00’da başlayan maç öncesi Isparta Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen kupa törenine Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Isparta Şube Başkanı Erhan Oturak, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve Ispartaspor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan katıldı.



ŞAMPİYONLUK KUPASI KAPTAN

SERİM’İN ELLERİNDE YÜKSELDİ

Geçen sezonunun şampiyonluk kupasını Erhan Oturak’ın elinden alan Ispartaspor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan ve Takım Kaptanı Volkan Serim ve futbolcular büyük sevinç yaşadı. Yeşil – Pembeli ekip törenin ardından karşılaştığı Nazilli Belediyespor’a 3 – 0 mağlup oldu.