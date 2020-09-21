Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu yıl 3. ligde mücadele edecek Isparta 32 Spor’a takım otobüsü hediye etti. Direksiyona geçen Başkan Başdeğirmen, takımın anahtarını kulüp yetkililerine verdi. Seçim döneminde Ispartaspor’a verdiği sözleri yerine getiren Başkan Başdeğirmen, takıma otobüsü Karşıyaka maçı öncesinde Atatürk Stadyumu önünde teslim etti. Çocukluğunun da Ispartaspor maçlarını izlemekle geçtiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, pembe-yeşilli takıma 3. ligde başarı dileklerini iletti.