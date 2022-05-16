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ISPARTA 2022 GÜL FESTİVALİN'DE HALK KONSERLERİ
ISPARTA 2022 GÜL FESTİVALİN'DE HALK KONSERLERİ
ISPARTA
Tarih:
15.05.2022 18:29
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2022 Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde yapılacak etkinlikler kapsamında;
3 Haziran 2022 saat 21:00'da Melek Mosso
4 Haziran 2022 saat
21:00'da
Derya Uluğ
5 Haziran 2022 saat
21:00'da Funda Arar
Isparta'da Meydan AVM'de konser verecek.
Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında düzenlenen halk konserleri tamamen ücretsiz olup herkes davetlidir.
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ISPARTA 2022 GÜL FESTİVALİN'DE HALK KONSERLERİ
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