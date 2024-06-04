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Yastık Altında Altını Olanlar Yandı

Yastık Altında Altını Olanlar Yandı
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Maliye Bakanlığı Resmen Yasakladı: Yastık Altında Altını Olanlar Yandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın ithalatına yönelik yeni adımları açıkladı ve kuyumcuları eleştirerek, yastık altında altını olan vatandaşları uyardı.

Altın İthalatına Getirilen Yasaklar ve Kotalar

Geçtiğimiz yaz döneminde altın ithalatına getirilen yasaklar ve kotalar, başlangıçta geçici olarak planlanmıştı. Ancak bu kısıtlamalar, kuyumculuk ve mücevherat sektörü tarafından yoğun eleştiriler aldı. Bu yaz sona ermesi beklenen uygulamalar hakkında yeni açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, izlenecek adımları belirtti.

Bakan Şimşek Kuyumcuları Eleştirdi

Başlangıçta kuyumcular ve mücevherat sektörü temsilcileri tarafından eleştirilen uygulamalar hakkında konuşan Bakan Şimşek, bu adımların Türkiye ekonomisine olumlu etkiler sağladığını vurguladı. Kota uygulamasına yönelik eleştirileri "çıkar çevreleri" olarak nitelendiren Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Altına yönelik bir kota uygulaması getirdik. Elbette çıkar çevreleri bundan memnun değil... Kusura bakmasınlar, döviz kaynaklarıyla ithal edeceğiniz bir metali burada atıl olarak tutmanın memleketin menfaatine ne faydası var? Vatandaşlarımızın tercihine saygı duyuyorum, bunda hiçbir tereddüt yok. Ancak biz burada kaynaklarımızı ülkemizin menfaatine, yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata yönlendireceğiz."

Altın İçin Yeni Yasak Sinyali

Bu açıklamaların ardından, altın ithalatındaki kısıtlamaların uzun süre boyunca kaldırılmayacağı beklentisi oluştu. Piyasalarda, bu sınırlamalara yeni tedbirlerin eklenebileceği söylentileri yayılmaya başladı. Son aylarda altın üretim sürecinde değişiklikler olabileceği konuşulurken, kuyumcular geçtiğimiz yıl çeyrek ve yarım gram altınlıkların yasaklanmasına benzer bir şekilde, şimdi de 22 ayar 1 gram altınların üretiminin durdurulabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Kuyumculuk Sektörünün Tepkisi

Türk lirasının 31 Mart seçimlerinin ardından reel olarak değer kazanması, piyasalarda altın ve döviz talebini baskılarken, olası yeni bir ekonomik dalgalanmada vatandaşların fiziki altın bulma konusunda sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor. Kuyumculuk sektörü temsilcileri, serbest piyasa ekonomisinin gereği olarak altın ithalatına yönelik tedbirlerin sona erdirilmesi çağrısında bulunuyorlar. Kota uygulaması nedeniyle sarrafiye türü altınlarda yüksek işçilik ücretleri ortaya çıktığını belirten kuyumcular, Bakan Şimşek'e normalleşme adımları çerçevesinde yasakların kaldırılması talebini ilettiklerini aktarıyorlar.
Yeni düzenlemeler ve yasaklar, altın piyasasında önemli değişikliklere yol açabilir. Vatandaşların ve sektör temsilcilerinin bu durumu dikkatle takip etmeleri gerekiyor.


 
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