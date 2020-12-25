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İnşaat, Isparta’da da Ekonominin Lokomotifi

ITSO’dan Pandeminin Durduramadığı İnşaat Sektörü Temsilcilerine Ziyaret

İnşaat, Isparta’da da Ekonominin Lokomotifi
ISPARTA
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ITSO’dan Pandeminin Durduramadığı İnşaat Sektörü Temsilcilerine Ziyaret
İnşaat, Isparta’da da Ekonominin Lokomotifi
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, pandemi döneminde zor koşullara rağmen yatırımlarını durdurmayıp istihdam oluşturmaya, ekonomide katma değer üretmeye devam eden inşaat sektörünün aktörlerini ziyaret etti, istişarelerde bulundu.
 
PANDEMİNİN DURDURAMADIĞI SEKTÖR
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Yönetim Kurulu Üyeleri Mimar Kadir Özkan, Musa Çağrı Can ile Genel Sekreter Nihal İspir ile birlikte inşaat sektörüne yönelik ziyaretlerde bulundu. Pandemi döneminde çok zor şartlara rağmen yatırımlarını ve imalatını devam ettiren inşaat sektörü temsilcilerine teşekkür edip, başarı dileklerini ileten Başkan Tutar, ziyaretlerinde şöyle konuştu:
“Yapı sektörü pandeminin durduramadığı, yavaşlatamadığı bir sektör. Isparta’mızda yapı sektörü oldukça güçlü. İnşaat sektöründe çok başarılı işletmelerimiz var. Çok güzel projeler hayata geçiriliyor. Deprem riskinden uzak, modern, kaliteli ve refah seviyesi yüksek yapılar inşa ediliyor. Müteahhitlerimiz ve yapı sektörünün diğer aktörleri bu süreçte her şeye rağmen yatırımlarına devam ediyorlar. Pandemi riskine rağmen hiçbir şantiye durmadı. Şantiyelerde gerekli önlemler alınarak imalat devam ediyor. İşçi kardeşlerimiz üretime devam ediyor. İnşaat sektörünü durdurmamak için, ekonomik kayıp oluşturmamak için her türlü fedakârlık yapılıyor. Sektör temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte yatırımlarını devam ettirerek, ekonomimize katkı sağlıyorlar. İnşallah pandemiden sonra da yatırımlar devam edecektir. Beklentimiz yapı sektörü için faizlerin düşmesi. Eğer faizler de düşerse yapı sektöründe alım-satım artacak, müteahhitlerimizin ürettiği konutların satışı daha hızlı olacaktır.
 
ITSO’NUN EN ÇOK ÜYESİ İNŞAATTA
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapı sektörünü çok önemsiyoruz. 17 meslek grubumuzun 3’ü yapı sektörü ile ilgili. Müteahhitlik sektörü, mühendislik hizmetleri, kooperatif faaliyetleri ile yapı malzemelerinde çok sayıda üyemiz var. Son yapılan düzenlemeler ile mesleki yeterlilik belgesi, müteahhitlik belgesi gibi uygulamalar gündeme geldi. Bu düzenlemeleri destekliyoruz. Yapı sektörünü düzenleyen, kontrol altına alan her türlü çalışmanın yanındayız. Şehrimizin imarının yeniden düzenlenmesi, eski mahallelerimizin yenilenmesi gibi konularda ITSO olarak üzerimize düşen her türlü göreve hazırız. Şehrimizin yeniden imarı için alınacak her türlü karara ve yapılacak çalışmaya katkı sunmaya hazırız.”
 
HAK YAPI – ÖZHAK YAPI DENETİM
İnşaat Mühendisi Zafer Akıllı: Ekonomik hayatın durmaması için inşaat sektörü kısıtlamalardan muaftı. Çünkü inşaat sektörünün önemi ortada. İstihdam ve üretim anlamında önemli bir sektör. Hükümetin sektöre yönelik kalkınma hamlesi konut faiz oranlarını düşürerek oldu. İlimizde birikmiş konut stoku bitti. Yeni yatırımlar başladı. Geçen yıl ortalama 1 birim iş aldıysak bu yıl aldığımız birim miktarı 4 İlimizdeki müteahhitler nakdi, birikimini yine inşaata yatırıyor. Müteahhidin parası varsa altın, döviz ve benzeri yatırım araçlarını satın almaz. Müteahhit demir alır, arsa alır. Asla dolar almaz.
Makine Mühendisi Hasan Akıllı: Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı, uygulanıyor. Ticaret ve Sanayi Odamızın girişimleri ile inşaat sektörü çalışanları kısıtlamadan muaf tutuldular. Bundan ötürü teşekkür ederiz.
 
CİHAN İNŞAAT-CİHAN ALAY
Isparta’da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şu an 2 projemiz devam ediyor. 2 projeye daha başlıyoruz. İyi planlanmış konutlar yapıyoruz. Pandemi sürecinde büyük balkonlu dairelerin önemi arttı. Talepler bu yöne arttı. Biz de şirket olarak halkımızın taleplerine göre projeler üretiyoruz.
 
Metin Çelik İnşaat
İnşaat Mühendisi Metin Çelik: Ülkemiz kriz döneminden geçiyor. Yasaklı günlerde inşaat sektöründe işçilerin çalışması sıkıntılıydı. Odamızın girişimleri ile yazışmalar yapılarak çalışmamıza izin verildi. Odamıza teşekkür ediyoruz. Bütün sektörler şu anda sıkıntıda. 500 sektöre hitap ediyoruz. Kısıtlamalardan muaf tutulmamız çok önemli. Her kriz döneminde az-çok, iyi-kötü çalışıyoruz. Çünkü bize bağlı, bizden iş bekleyen ekiplerimiz var. Onlara iş vermek zorundayız, evlerine ekmek götürmelerini sağlamak zorundayız. Bu konuda sosyal düşünüyoruz.
 
Metro Mühendislik
İnşaat Mühendisi Mustafa Özaydın: Şirket olarak şu anda 10 şehirde, bir de Kıbrıs’ta şantiyemiz var. Buralarda projelerimiz devam ediyor. Bakanlıklardan davet alan bir şirketiz. Bununla gurur duyuyoruz. Adalet, Spor, Sağlık, Savunma Bakanlıklarından davet alıyoruz ve internet üzerinden ihalelere iştirak ediyoruz. Özel sektör projelerimiz de devam ediyor. Tek başına Mustafa Özaydın işi değil. Sağlam bir kadromuz ve ekibimiz var. Bu hemen olmadı. Babam 1970’li yılların müteahhidi. 36 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İşimizi seviyoruz.
 
İnşaat Mühendisleri Odası
Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz: Ticaret ve Sanayi Odamız üyelerinin dertleriyle ilgileniyor. Teşekkür ederiz. 635 üyemiz var. Isparta için her türlü desteğe ve çalışmaya hazırız. Pandemide durgunluk yaşanmadı. Maliyetlerimiz arttı. Konut kredisinin yeniden düşmesi beklentisindeyiz.
 
Mimarlar Odası
Isparta Temsilcisi Semih Göçer: Isparta’da ticaretin büyük bir payını inşaat sektörü alıyor. Sektörün temel taşları mühendisleri ve mimarlar. Birlikte bir şeyler yapmak için çabalıyoruz. Birlikte daha güzel işler yapıyoruz. Pandemi dönemi inşaat sektörü etkilemede desek de sektörü yavaşlattı. Yığılmalar yaşandı. Kurumlarla işbirliği içindeyiz.
 
Risk Kentsel Dönüşüm
Yüksek Mimar Caner Ataseven: Çok şükür sektörümüz çok canlı. 2020 iyi gitti. İnşallah 2021’de iş konusunda böyle gider. Kentsel dönüşüm konusu Isparta’da çok sağlıklı gitmiyor. Plansız bir süreç işliyor. Yık-yap, bireysel bazda çalışmalar var. Yeni yılda kentsel dönüşüm konusunda ciddi çalışmalar yapılmasını bekliyoruz. Isparta deprem bölgesinde. Kentsel dönüşüm daha fazla teşvik edilmelidir. Ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır.
İnşaat Mühendisi Alkan Solmaz: Isparta Yapı Laboratuvarı olarak beton denetimlerinde yeni uygulamalar var. Çip uygulamasından sonra şimdi de kare kotlu sistem başladı. Üretilen beton kare kot ile okunuyor. Betonun kimliği belli oluyor.
 
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