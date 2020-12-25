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HALICI: "İNSANLARIN AKLI İLE DALGA GEÇİLİYOR''

HALICI: "İNSANLARIN AKLI İLE DALGA GEÇİLİYOR''
ISPARTA
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HALICI: "İNSANLARIN AKLI İLE DALGA GEÇİLİYOR''
CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, "Isparta özellikle bu dönemde çok büyük yaralar aldı. Isparta ekonomisi şuanda kilitlenmiş durumda. Kiralar inanılmaz düzeyde. Kira için destek verileceği açıklandı. Gelip kendileri görsünler Isparta'da esnaf ne kadar kira ödüyor. İnsanların aklı ile dalga mı geçiyorlar?" dedi.
CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Isparta'nın ekonomisinin kilitlenmiş durumda olduğunu söyledi. Devletin esnafa yönelik vereceğini açıkladığı kira fiyatlarını da eleştiren başkan Halıcı," İnsanların aklı ile dalga geçiliyor dedi."
İNSANLARIN AKLI İLE DALGA MI GEÇİRİYORUZ ACABA BİZ
Isparta'nın Batı Akdeniz'in göz bebeği olan bir şehri olduğunu söyleyen başkan Yalım Halıcı, "Fakat Isparta'nın bu pandemi sürecinde özellikle çok daha fazla darbe yediğini görüyoruz. Neden Isparta birincisi sahipsiz bırakıldı. İkincisi tarım ve üniversite ile ayakta kalan bir şehir Isparta. Bu bölgedeki en büyük üniversite Süleyman Demirel üniversitesi Ispartamızda. Ve öğrencilerin şehre ekonomik katkısı üst düzeyde. Fakat kısıtlamalardan dolayı ne apartcılar, ne kefeciler, ne lokantacılar yani aklınıza gelen hizmet sektörü ile ilgili hiçbir esnaf iş yapamaz hale geldi ve Isparta ekonomisi şuanda kitlenmiş durumda. Kiralar inanılmaz düzeyde. Bu arada satır arasında onu da söylemek isterim. Kira desteği açıklandı. Kira desteği Büyükşehirlerde 750 küçük şehirlerde 500 lira açıkladılar. Ben kendilerinden rica ediyorum, Isparta da lokanta kafe işletenlerin ne kadar kira ödediklerini gelip görsünler. İnsanların aklı ile dalga mı geçiriyoruz acaba biz."dedi.

SOKAĞA ÇIKAMADIKLARI İÇİN DE SORUNLARA GERÇEK KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETEMİYORLAR
İktidarın sokağa çıkmadıklarını ve gerçeği görmediklerini bu nedenle kalıcı çözümler üretemediklerini söyleyen başkan Halıcı iktidar başkanlarını ve vekillerini gerçekleri görmeleri için sokağa davet etti. Başkan Halıcı, "Tek bir iş adamına şirkete milyarlarca dolar verildiği affı yaparken, esnafa mı çok görüyorsunuz dağıttığınız parayı. Ne diyor sayın genel başkanımızda dile getirdi. Bir esnafımız dedi ki 40 yıl vergi verdim, devlet 40 gün bana bakamadı dedi. Vatandaş devletine sahip çıkıyor da devlette vatandaşın ihtiyacı olduğunda yanında olabilmeli. 100 yılda bir yaşanan pandemi sürecinden bahsediyoruz. Tarih kitapları yazacak. İlerde tarih kitaplarında okuyacak çocuklarımız torunlarımız. Bugün yoksan ne zaman olacaksın.. O yüzden çok eksik buluyorum. CHP Esnafa destekle ilgili 18 madde açıkladı. Bunlardan biri kira desteği ildi. Ama bu kadar cüzi miktarda kalmamalıydı. Bizim tavsiyemiz en az asgari ücret kadar belli bir süre destek olunması. Bakın SGK, vergi borçları birikti. Faturaları var esnafın biriken. Yani 500 lira kira desteği ile ne olur. Günlük çalışarak para kazanmak zorunda olan insanlar var. Bu insanların ne halde olduğunu bilmiyoruz. Bizler biliyoruz da iktidar partisi farkında değil. Çünkü sokağa çıkamıyorlar. Sokağa çıkamadıkları için de sorunlara gerçek kalıcı çözümler üretemiyorlar şuanda..."şeklinde konuştu.
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