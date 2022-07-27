İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Iyaşpark AVM’de Üniversite Tercih ve Danışmanlık Hizmeti

2022-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Iyaşpark Avm’de YKS tercihi yapacak adaylara üniversite tercihlerinde yardımcı olabilmek amacıyla tercih destek standı açmıştır. Iyaşpark Avm’de açılan Stantta Isparta Merkez Rehberlik ve Araştırma Merkezi psikolojik danışmanları tarafından 27 Temmuz-01 Ağustos 2022 tarihleri arasında tercih danışmalığı hizmeti sunulacaktır.













