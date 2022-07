EĞİRDİR’DE ARTIK HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK.

DOĞALGAZ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ.

3 YILDA EĞİRDİR’E 212 MİLYON 620 BİN LİRALIK YATIRIM.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve

Vali Aydın Baruş temel atma törenine katıldı.



Eğirdir’de Doğalgaz Temel Atma Töreni bugün sabah saat 10.00’de Eğirdir Sıfır Atık Parkında gerçekleşti. Programa TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Vali Aydın Baruş, Kaymakam Adem Çelik, İl Genel Meclisi Üyeleri, Muhtarlar, Daire Müdürleri, Siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir’e yapılan ve bundan sonra gerçekleşecek projeleri anlatarak Eğirdir’in toplamda 212 milyon 620 Bin liralık ilçemize yatırımların gerçekleştiğini söyleyerek başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Sıfır Atık Projesinde Doğalgaz’ın Eğirdir’in tacı olacağını sözlerine ekledi.

Torosgaz İl Müdürü Mehmet ŞANLI; ‘Abonelik işlemlerimiz yaklaşık 1 Eylül itibariyle başlayacaktır. Abonelik işlemlerimizden yaklaşık bir hafta önce de vatandaşlarımızla bir bilgilendirme toplantısı yapacağız. Ekim ayının son haftasında veya Kasım ayının ilk haftasında bu çekmiş olduğumuz doğalgaz hatlarını bağlamış olacağız. İlçemize Hayırlı uğurlu olsun .’ ifadelerine yer verdi

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik yaptığı konuşmada; ‘Bugün Eğirdir için gerçekten çok mutlu bir gün, Eğirdir’imiz uzun zamandır özlemle beklediği doğalgaza kavuşuyor. İnsan yaşamı boyunca sürekli konfor arayışı içerisinde ve bu konforlu arayış içerisinden biriside bu ayrıcalıklı olaylardan bir tanesi de doğalgazdır. Bugün ne mutlu ki bize bu doğalgazın açılışı için burada buluşuyoruz. Sürdürülebilir bir çevre için her geçen gün yaşlanan bir nüfus için hakikaten doğalgaz çok önemli bir değer. Bu değere kavuşturulmasında emekleri olan Sayın Cumhurbaşkanımıza Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanımıza, çok kıymetli milletvekillerimize, bu emeklerin taşıyıcıları olan Tabii başta Sayın valimiz ve emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim.’ ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz yaptığı konuşmada Eğirdir'e ilk geldiğimizde Eğirdir ve Eğirdir'liler her şeyin en iyisine layıktır demiştik, bugün ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Bu mutluluğu hep beraberce paylaşıyoruz. Bugün hem mutluyuz hem gururluyuz. Hayal görüyorsunuz diyenlere yapamazsınız diyenlere en iyi cevabı burada veriyoruz. Eğirdir’imiz her şeyin en iyisine layıktır diyorum. Bu doğalgazımızın öncelikle bu kış Altınkum ve İstasyon mahallelerimizle buluşacak. Başkanımız ifade etti. 213 milyon yatırım yaptı ve yaklaşık 23 projenin devam ettiğini belirtti. Bunu da hep beraber yapacağız.

TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç yaptığı konuşmada; ‘Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugün bu güzel yatırımın yapılmasında emekleri geçenlere teşekkür ediyorum. Yine bir yatırım için Eğirdir'de buluştuk. Sizlerle burada bir arada olmaktan onur duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun demek lazım. Diyecek başka bir şey yok. Bugün burada gözle görünen çalışmaların üzerine söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sayın genel müdürümüzün konuşması beni heyecanlandırdı. 2-3 ay gibi bir süre içerisinde çalışmalarını tamamlayacağını söyledi. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.’ ifadelerine yer verdi.

Son olarak konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş; ‘ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekilleri ve diğer katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum ifadeleri ile başladı. Vali Baruş, Bugün yapacağımız temel atma ile aramızda bulunan Altınkum ve İstasyon Mahallesi sakinlerimiz ve diğer katılımcılar hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Doğalgazımızın Eğirdir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bir çok güzelliğe sahip olduğu ve Isparta'mızın turizm merkezi olan ve yapmış olduğu ihracatla Isparta ekonomimize önemli katkılar sunan Isparta'nın İncisi diyebileceğimiz Eğirdir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Eğirdir bu sahip olduğu doğal güzelliklerin çevreyi de koruma adına bu tür hadiselerin ortadan kalkması mutluluk verici. Bu doğalgaz ile Eğirdir gölümüzün kirlenmesi engel önlenecektir. Kömür artıklarıyla, bacalardan çıkan dumanla çevre kirliliği de önlenecektir. Yazın aldığı nüfus kadar bundan sonra kışın da aynı nüfusu alacaktır. Isınma sorunun tamamen ortadan kalktığını gören vatandaşlar Eğirdir'e daha fazla gelecektir. Bize bu hizmetleri sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tabii ve enerji kaynakları Bakanı Fatih Sönmez'e Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sayın Süreyya Sadi Bilgiç'e, milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Baştan beri bu konuda çaba sarf eden belediye başkanımız Sayın Veli Gök'e, kaymakamımıza hepsine teşekkür ediyorum. Yakın bir zaman içerisinde diğer mahallelerimiz de bu hizmetten yararlanır. Sıfır atık projesi ile de herkesin gelip rahatça gezebileceği çok temiz bir ilçe haline gelir ve burada yaşayan vatandaşlarımız konforlu bir yaşam sürerler.’ ifadelerini kullandı.

Dualar, belirlenen noktada ilk kazmanın vurulması, kurban kesimi ve helva dağıtımının ardından Doğalgaz Temel Atma Programı sona erdi. Eğirdir’imize hayırlı uğurlu olsun.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)