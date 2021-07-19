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İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
ISPARTA
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İl il bayram namazı saatleri!
2021 Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet tarafından paylaşıldı. İşte İl il bayram namazı saatleri

20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı sabahı Müslümanlar camilerde namaz ibadetlerini idrak edecekler.

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
  • Adana: 06.07,
  • Adıyaman: 05.53,
  • Afyonkarahisar: 06.22,
  • Ağrı: 05.30,
  • Aksaray: 06.09,
  • Amasya: 05.57,
  • Ankara: 06.10,
  • Antalya: 06.25,
  • Ardahan: 05.28,
  • Artvin: 05.32,
  • Aydın: 06.35,
  • Balıkesir: 06.31,
  • Bartın: 06.09,
  • Batman: 05.42,
  • Bayburt: 05.40,
  • Bilecik: 06.21,
  • Bingöl: 05.42,
  • Bitlis: 05.37,
  • Bolu: 06.13,
  • Burdur: 06.25,
  • Bursa: 06.25,
  • Çanakkale: 06.36,
  • Çankırı: 06.06,
  • Çorum: 06.00,
  • Denizli: 06.30,
  • Diyarbakır: 05.45,
  • Düzce: 06.15,
  • Edirne: 06.32,
  • Elazığ: 05.48,
  • Erzincan: 05.44,
  • Erzurum: 05.37,
  • Eskişehir: 06.20,
  • Gaziantep: 05.58,
  • Giresun: 05.46,
  • Gümüşhane: 05.43,
  • Hakkari: 05.32,
  • Hatay: 06.05,
  • Iğdır: 05.26,
  • Isparta: 06.24,
  • İstanbul: 06.23,
  • İzmir: 06.36,
  • Kahramanmaraş: 05.59,
  • Karabük: 06.08,
  • Karaman: 06.15,
  • Kars: 05.28,
  • Kastamonu: 06.03,
  • Kayseri: 06.02,
  • Kırıkkale: 06.08,
  • Kırklareli: 06.29,
  • Kırşehir: 06.07,
  • Kilis: 06.00,
  • Kocaeli: 06.20,
  • Konya: 06.16,
  • Kütahya: 06.23,
  • Malatya: 05.52,
  • Manisa: 06.35,
  • Mardin: 05.44,
  • Mersin: 06.10,
  • Muğla: 06.34,
  • Muş: 05.38,
  • Nevşehir: 06.06,
  • Niğde: 06.07,
  • Ordu: 05.48,
  • Osmaniye: 06.03,
  • Rize: 05.37,
  • Sakarya: 06.18,
  • Samsun: 05.53,
  • Siirt: 05.38,
  • Sinop: 05.56,
  • Sivas: 05.54,
  • Şanlıurfa: 05.52,
  • Şırnak: 05.37,
  • Tekirdağ: 06.29,
  • Tokat: 05.55,
  • Trabzon: 05.41,
  • Tunceli: 05.45,
  • Uşak: 06.27,
  • Van: 05.31,
  • Yalova: 06.23,
  • Yozgat: 06.03,
  • Zonguldak: 06.11.
 
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