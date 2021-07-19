İl il bayram namazı saatleri!

İL İL

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

2021 Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet tarafından paylaşıldı. İşte İl il bayram namazı saatleri20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı sabahı Müslümanlar camilerde namaz ibadetlerini idrak edecekler.Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak.