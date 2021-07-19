EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK’ÜN

KURBAN BAYRAMI MESAJI

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Kurban Bayramı münasebeti ile yayınladığı mesajında ‘Bizleri mübarek kurban bayramına kavuşturduğu için Yüce Allah'a şükürler olsun. Bayramlar; mutluluğun, sevginin ve hoşgörünün paylaşıldığı birlik ve beraberliğin pekiştiği günlerdir. İçinde bulunduğumuz mübarek günlerde; Covid-19 illetinden tüm insanlığın en kısa sürede kurtulmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Kıymetli hemşerilerimizin sosyal mesafe kurallarına uyarak kurban bayramı ile ilgili dini vecibelerini yerine getirmelerini istiyorum.

Cennet İlçemiz Eğirdir Plajlarıyla, Elektrikli Teknesiyle, Akpınar Seyir Teraslarıyla, Pınar Pazarıyla, Adalarıyla ve her türlü doğal güzellikleriyle misafirlerini ağırlamaya hazırdır. Misafirlerimizin bu bayramda da ilçemizden memnun ayrılmaları ve aileleriyle, çocuklarıyla güzel bir tatil geçirmeleri için elimizden gelen her türlü hizmeti vermeye devam edeceğiz.

Bu duygularla; kestiğiniz kurbanların hayırlı olmasını diliyor, Başta şehitlerimizin aileleri ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünün muhafazası ile asayişin temini için görevi başında olan güvenlik güçlerimiz olmak üzere yüce milletimizin ve Eğirdir’li hemşerilerimin mübarek kurban bayramını kutluyorum.’ dedi.





