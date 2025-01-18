İKİZLER MOBİLYA'DA 2025 YILI FIRSATLARI BAŞLADI!

Isparta’nın mobilya sektöründeki lider adresi İkizler Mobilya, 2025 yılında da müşterilerine muhteşem fırsatlar sunuyor!



ŞOK FİYAT!

Şık ve konforlu kanepeler sadece 5.300 TL fiyatlarla sizleri bekliyor!

Depoları Boşaltıyoruz!

Teşhir ürünlerinde ve stok ürünlerinde geçen yılın fiyatlarıyla alışveriş fırsatını kaçırmayın. Sınırlı stoklarla sunduğumuz bu eşsiz kampanya ile hayalinizdeki mobilyalara sahip olmak şimdi çok kolay!

Neden İkizler Mobilya?

Isparta’da kaliteli mobilyanın uygun fiyata satıldığı tek adres

Şık ve modern tasarımlar

Oturma odası, yemek masası, yatak odası ve genç odası gibi geniş ürün yelpazesi

2025 yılında da müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı

Adres: Gazikemal Mahallesi, Hasan Fehmi Cd. No:22

Telefon: 0536 499 03 99

Web Sitesi:www.ikizlermobilya.com.tr

Unutmayın! 2025 yılına özel teşhir ürünlerinde indirimli fiyatlar ve sınırlı stok avantajlarından faydalanmak için hemen mağazamızı ziyaret edin.

İkizler Mobilya - Evinizin Tarzını Yenileyin!







