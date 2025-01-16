BAMKOM Isparta’da Hizmete Açıldı

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarını tek merkezden yürütmek ve bu alandaki faaliyetleri etkin şekilde koordine etmek amacıyla kurulan Isparta Valiliği Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi (BAMKOM), resmen hizmete başladı. BAMKOM, Vali Abdullah Erin’in talimatıyla hayata geçirildi.

Vali Erin, göreve başladığı günden itibaren bağımlılıkla mücadeleye öncelik vereceğini vurgulamış ve bu konuda tavizsiz bir duruş sergileyeceğinin altını çizmişti. BAMKOM’un kurulması, bu kararlılığın somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

İlk Toplantı Gerçekleşti

BAMKOM’un ilk toplantısı, Vali Abdullah Erin’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, BAMKOM’dan sorumlu Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Yunus Emre Karamanoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Av. Abdullah Çelik ve BAMKOM görevlileri katıldı.

Toplantıda BAMKOM Koordinatörü Mesut Altunbaş, merkezin hedefleri, planlanan çalışmalar ve oluşturulan çalışma grupları hakkında bir sunum yaptı. Sunumun ardından katılımcılar, bağımlılıkla mücadeleye yönelik stratejiler ve iş birliği olanaklarını ele aldı.

“Bağımlılıkla Mücadele Toplumun Ortak Sorumluluğudur”

Vali Erin, toplantıda BAMKOM’un Isparta için bağımlılıkla mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Merkezin etkin bir şekilde çalışabilmesi için her türlü desteğin sağlanacağını belirten Vali Erin, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca devletin değil, toplumun her kesiminin sorumluluğu olduğunu ifade etti. Ayrıca, vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını bu mücadelede daha duyarlı ve aktif olmaya davet etti.

Kurdele Kesilerek Açılış Yapıldı

Toplantının ardından Vali Erin ve protokol üyeleri, BAMKOM’un resmi açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi. Açılışta, merkezin Isparta için hayırlı olmasını temenni eden Vali Erin, bağımlılıkla mücadelede BAMKOM’un etkin rol oynayacağına inandığını dile getirdi.

BAMKOM’un hayata geçmesiyle birlikte, Isparta’da bağımlılıkla mücadele çalışmalarının daha koordineli ve etkili bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.



