İhtiyaç Sahipleri için Ekmek Kartı Uygulaması: Isparta Belediyesi'nden Yeni Adım

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bir ekmek kartı uygulaması üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Mehmet Büyüktuncer'in toplantıda dile getirdiği talep üzerine, Başkan Başdeğirmen, halk ekmek uygulamasının daha önce denendiğini ve başarısız olduğunu belirtti.Başkan Başdeğirmen, ekmek kartı uygulamasıyla ihtiyaç sahibi olanların ekmeğini indirimli alabileceğini ifade etti. Ayrıca, bu kartlar sayesinde fırıncılarla rekabetin önüne geçilmiş olacağını ve herkesin ticaretini yapması gerektiğini vurguladı.Başdeğirmen'in açıklamalarına göre, ekmek kartı uygulaması ile belirli bir fiyattan alınan buğdayın fırınlarda işlenmesi ve çalışanlara verilen maaş farkının önüne geçilerek, ihtiyaç sahiplerine ekonomik olarak destek sağlanacak. Bu şekilde, fırıncılarla rekabet etmeden, fakir vatandaşların ekmek ihtiyaçları karşılanacak.Bu yaklaşım, hem ihtiyaç sahiplerine ekonomik destek sağlamak hem de adil bir rekabet ortamı oluşturmak için mantıklı görünüyor. Sizce bu tür uygulamalar diğer belediyelere de örnek olabilir mi?