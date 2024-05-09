Yeni Otogar İçin Gece Seferleri Planı

Isparta Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı ilk toplantısında, Çünür Mahallesi'nde yapılan yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin kent merkezine ulaşımı konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Burak Bölükbaşı, vatandaşların yeni otogara ulaşımında yaşadıkları zorlukları dile getirdi.Başkan Başdeğirmen, Isparta Petrol Turizm firmasının servis koyacağını belirtti ve diğer firmalarla da görüşmeler yapıldığını açıkladı. Halk otobüslerinin yeni otogara ring seferleri düzenlediğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, gece seferleri konusunda da çözüm arayışında olduklarını vurguladı.Gece 12'den sonra halk otobüslerinin çalışmadığını belirten Başkan, bu durumda gelen vatandaşların taksi kullanmak zorunda kaldığını ve bu durumun maliyetinin yüksek olduğunu ifade etti. Bu sorunu çözmek için halk otobüslerinin gece seferleri düzenlemesi veya başka çözümler aranması gerektiğini belirtti.AK Parti Belediye Meclis Üyesi Muharrem Ali Değirmenkaya, işletmecilerin gece seferlerine yanaşmadığını ifade etti. Başkan Başdeğirmen ise bu durumun ayrı bir konu olduğunu ve işletmecilerle görüşülmesi gerektiğini söyledi. Halk otobüslerinin yönetimiyle görüşülebileceğini ve çözüm bulunabileceğini belirtti.AK Parti Belediye Meclis Üyesi Musa Macit ise, halkın mağdur edilmeyeceğini ve çözüm için birlikte çalışacaklarını söyledi.