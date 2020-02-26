Ermenistan tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde Hocalı şehrine sivil halka yöneltilen insanlık katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgali şiddetle kınıyor,kardeşlerimizin 28 yıl önce Hocalı’da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden paylaşıyoruz. Tarihimiz boyunca “Tek Millet İki Devlet” olduğumuz Azerbaycan’a yapılan katliamın 28. yıl dönümünde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz.Isparta Genç İş Adamları Derneği IGİAD